陳漢典、Lulu婚宴席開70桌！賓客名單超大咖　許光漢、邱澤許瑋甯夫婦都來了

藝人LuLu（黃路梓茵）、陳漢典今（25日）在台北文華東方酒店舉辦婚宴《HANK & LULU’S WEDDING LAND》，席開約70桌，邀請650位親友到場，共同見證兩人的幸福時刻。陳漢典和Lulu圈內人緣好，現場眾星雲集，幾乎超過半個演藝圈都到場祝賀，婚禮亮點搶先看。

▲陳漢典，LULU婚宴。（圖／記者周宸亘攝）

婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容一字排開媲美集結「三金」年度盛會熱鬧非凡，其中包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、陳鎮川、邰智源、郭子乾、邱澤+許瑋甯夫婦、鍾欣凌、柯震東、徐佳瑩+比爾賈夫婦、王力宏、曾寶儀、戴資穎、動力火車、許光漢、林美秀、羅文裕、彭佳慧、許富凱、艾怡良、曾莞婷、小蜜桃姐姐、黃偉晉、風田、楊銘威+方志友夫婦、唐綺陽、展榮展瑞、玖壹壹、康康、苗可麗、洪都拉斯、許效舜、張睿家、王傳一、邱凱偉、楊烈、伊正、亮哲、郁方、陶晶瑩、阿KEN、納豆夫婦、許哲珮、旺福小民、王彩樺、于美人、黃鐙輝夫婦、巴鈺、黃小柔、陳建騏、魏如萱、李英宏、李千娜、告五人的犬青+雲安、關穎、比莉姐+周湯豪、潘若迪、阿BEN+徐小可夫婦、KID、黃嘉千、郎祖筠、倪安東+管罄夫婦、孫盛希、李玉璽+許允樂夫婦、黃韻玲、李翊君、蕭煌奇、Matzka、李易+六月夫婦、史丹利+GIGI夫婦、盧學叡、周定緯、李佳穎、歐弟、施名帥+朱芷瑩夫婦、唐禹哲...等人皆應邀出席，從演藝圈重量級大咖前輩到跨世代、跨領域的人氣明星齊聚一堂、眾星拱月，充分展現兩人在圈餒來累積的好人緣與好人氣。

▲陳漢典，LULU在圈內擁有好人緣。（圖／記者周宸亘攝）



婚宴流程同樣精彩，宛如一場高規格「婚禮實況綜藝秀」，為此特別請來好友黃豪平獨挑大樑主持，開場前特別以新人成長影片溫馨暖場，隨後花童及兩位擔任伴郎、伴娘的好友Juicy 及Amanda率先進場揭開序幕。

另外，演藝圈大前輩王偉忠及張小燕也會分別登台致詞，邰智源及郭子乾也組成「最大黨悶鍋」哥哥團現身助陣炒熱氣氛，熱鬧程度堪比大型綜藝節目現場！