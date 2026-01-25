5年前「簽售」見過SEVENTEEN勝寛、DK！　他長大變成韓團偶像同框

記者吳睿慈／綜合報導

南韓新生代樂團AxMxP於2025年9月出道，成員柱奐過去曾經是人氣頻道ODG固定出演的班底，他曾在5年前透過頻道曾與SEVENTEEN勝寛、DK有一面之緣，如今成功出道後，他再次登上頻道與兩位前輩碰面，勝寛、DK驚呼「哇！你長好大」、「真的長一樣」，溫馨送上擁抱，看得粉絲熱淚盈眶。

▲▼柱奐5年前曾在網路節目上的「模擬簽售」見過SEVENTEEN勝寛、DK，後來真的出道變成偶像了。（圖／翻攝自ODG YouTube）



[廣告]請繼續往下閱讀...

柱奐出道前曾在頻道ODG與SEVENTEEN勝寛、DK互動過，當時兩位前輩傳授簽售會秘訣，在節目上模擬一段簽售會上的互動，青澀可愛的模樣至今都被粉絲珍藏著，後來他進入FNC，成功於2025年9月出道，曾透過IG與勝寛問候，但當時沒有見到面。

▲SEVENTEEN勝寛、DK回顧5年前的影片滿是欣慰笑容。（圖／翻攝自ODG YouTube）



▲SEVENTEEN勝寛、DK為柱奐加油應援。（圖／翻攝自ODG YouTube）



5年後，勝寛、DK再次受邀出演頻道ODG，兩人緊張不已，還預先練習見到柱奐的情況劇，等到真的見到後輩柱奐，當年的已經成小男孩抽高成177公分的大人，兩人驚訝不已，勝寛直呼「都變小帥哥了」。

3人看著5年前的影片，回憶瞬間湧上心頭，勝寛、DK也親自幫柱奐宣傳，希望粉絲多多喜愛他，影片掀起迴響，當年雖只是「模擬簽售」，但命運再度讓3人重逢，前後輩之間的愛，令歌迷感動不已。