直擊／爬到77樓遇「Google員工應援」！霍諾德笑喊：這層太狂　揮手嗨翻辦公室

記者蕭采薇／台北報導

全台灣都在幫你加油！美國攀岩大神艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今（25日）挑戰徒手攀登台北101，就在稍早他攻克大樓四分之三高度，經過位於77樓附近的 Google 台灣總部辦公室時，窗內竟早已擠滿了手舉標語、激動不已的員工。

面對這突如其來的「高空應援團」，霍諾德忍不住大笑揮手致意，並透過麥克風驚呼：「Google這層很瘋狂！他們非常熱情！」

▲霍諾德路經77樓的Google辦公室時，員工舉標語熱情回應。（圖／翻攝自Netflix）

台北101高空奇景！Google員工貼窗舉牌打氣

當霍諾德俐落地攀爬至73至77樓區段時，早已守候在 Google 辦公室落地窗前的員工們瞬間沸騰。大家紛紛貼在玻璃上，高舉寫著「Go Alex」、「加油」等自製標語，甚至有人激動地跳躍揮手，希望能吸引這位攀岩大神的注意。

霍諾德被熱情嚇到 笑喊：這層樓太狂了

霍諾德顯然也被這股隔著玻璃穿透而來的熱情感染。他特地在窗外短暫停留，騰出一隻手向窗內的員工們揮手微笑，並透過連線耳麥對主持人說：「Google這層很瘋狂！他們非常熱情！」語氣中充滿了驚喜與樂趣。

主持人神回覆：全台灣都為你瘋狂



聽到霍諾德的驚嘆，直播主持人也立刻感性回應：「不只Google很熱情，整個台灣的民眾此刻都為你瘋狂。」這段溫馨又熱血的「高空互動」瞬間在網路上瘋傳，不少網友羨慕留言：「在辦公室看霍諾德路過也太爽」、「Google員工海景第一排福利」、「這絕對是史上最狂的窗外風景」。目前霍諾德已接近塔尖，即將完成這項歷史性的壯舉