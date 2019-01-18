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10個月嬰兒「嘴裡全是廚餘餿水」慘送命！　全因為媽媽這個「致命疏忽」

記者田暐瑋／綜合報導

家裡有嬰兒和幼童真的一秒都不能輕忽！有醫師在急診室接到一個10個月大的嬰兒，已經沒有心跳呼吸、奄奄一息，全身散發惡臭味，問了家屬後，才知道是媽媽一個不注意，嬰兒倒頭栽跌入廚餘桶，送到醫院急救後，撐了2至3天還是回天乏術。

小兒科醫師陳木榮在《醫師好辣》分享以前在急診室待過的經驗，某次接到一對父母急忙帶著10個月大的嬰兒衝進來，當時嬰兒奄奄一息，且散發像是嘔吐物的酸臭味，後來問了狀況，才知道嬰兒父母開小吃店，因為媽媽在忙著招呼客人，沒有注意到小孩亂爬亂抓，一個不小心竟摔進廚餘桶，好一陣子都沒有人發現。

▲嬰兒跌入廚餘桶。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲嬰兒跌入廚餘桶。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

後來媽媽才終於發現孩子整個倒栽蔥摔進廚餘桶內，把孩子救出來後，孩子嘴巴裡和身上全都是餿水，到醫院時已經沒有生命跡象，好不容易恢復一點呼吸和心跳，趕緊送入加護病房，但因為小孩吸入太多髒東西，感染吸入性肺炎，2、3天後還是回天乏術。

皮膚科醫師鍾佩宜在《醫師好辣》中分享看診經驗，某次有位媽媽帶3個月大的女兒來看診，看到女嬰脖子上長滿了一顆顆的肉球，確診是人類乳突病毒感染，亦即病毒疣、扁平疣，而如果長在私密處，就是所謂的菜花，媽媽得知後一時間難以接受，想不透為何女兒會得到菜花。

▲女嬰脖子長菜花（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲女嬰脖子長菜花（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

醫生引導媽媽回想是不是家中有親人有類似狀況，或是曾帶到公共場所等等，媽媽才想起上個月帶了女兒去參加尾牙，熱鬧的氣氛下，有個臉上也是長出肉球的同事要求抱女兒，但因為同事臉上的狀況已經持續好一陣子，旁人都不以為意，沒有想到竟然是菜花。

醫生解釋，應該是女嬰皮膚因為異位性皮膚炎有傷口，同事又抱了太久，兩者的皮膚互相接觸到，才會讓女嬰被感染，因此建議小孩盡量不要給陌生人抱，而如果成人有皮蛇等等的皰疹，也會讓小孩得到水痘，要家長特別注意。

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