林俊逸古蹟唱一半「曾國城台下喝酒全被拍」！　歐弟不忍：真的很為難

記者蔡琛儀／台北報導

林俊逸今（24日）於Legacy台北舉行出道35周年「逸行者」演唱會，門票早在一個月前即全數售罄，現場座無虛席，眾多藝人好友到場力挺，包括卓文萱、李沛旭、郎祖筠、曾國城、歐漢聲及馮晨軒等人皆現身支持，而林俊逸的媽媽也低調坐在觀眾席中，默默為兒子加油，溫馨感人。

▲▼ 林俊逸2026〈逸行者〉演唱會 。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 林俊逸今晚開唱。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 林俊逸2026〈逸行者〉演唱會 。（圖／記者黃克翔攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

演唱會尾聲，林俊逸請觀眾摸摸椅子底下有沒有東西，結果好友歐弟莫名其妙摸到一個酒嘴，旁邊隨即有人遞上一瓶酒，歐弟立刻盡責的拿著酒瓶去幫忙斟酒，笑說：「你們剛剛叫人家要打開手機燈又要舉手，你們真的很為難這些五十肩的觀眾！」

說歸說，歐弟還是熱情邊走邊倒酒，更直接點名，要曾國城把酒嘴直接灌進他嘴裡，還一起嗨喊：「喝，喝，喝！」連台上的温嵐也沒放過，歐弟笑喊：「沒想到來聽好朋友的演唱會，還當了酒促先生。」台上台下眾人在百年古蹟一起喝酒，氣氛相當熱烈，

▲▼歐弟在林俊逸演唱會上拉酒嘴。（圖／媒體棧提供）

▲▼歐弟在林俊逸演唱會上被點名負責拉酒嘴，曾國城、温嵐也中獎。（圖／媒體棧提供）

▲▼歐弟在林俊逸演唱會上拉酒嘴。（圖／媒體棧提供）

此次演唱會由林俊逸親自擔綱導演，他笑說過去自己的演唱會比較偏向音樂會形式，但這次希望打造一場「大家可以一起嗨、一起玩的派對」。整場演唱會他一連換了四套造型，他打趣表示自己很怕熱，因此服裝布料「能少就少」，也順勢大方展現苦練多時的六塊肌，讓現場尖叫聲不斷。演唱會中更安排多個驚喜橋段，誠意滿滿，讓歌迷直呼過癮。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

