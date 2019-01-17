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理科太太踢到鐵板！　「蔡康永開砲逼問12分鐘」她尷尬冒汗…網跪著看完

記者田暐瑋／綜合報導

理科太太因為一系列用科學分析人生的影片爆紅，最近她轉型成為主持人，開始邀請藝人對談，最新一集邀請到蔡康永作客，她戲稱是讀書人和理科人的對談，一開始情勢就大逆轉，面對蔡康永的連珠砲提問無法招架，被粉絲虧說：「第一次看到理科太太踢到鐵板。」12分鐘的內容狂出金句，讓人跪著看完。

理科太太最新一集內容找來蔡康永當嘉賓，劈頭就被問說：「你們念理科的人會不會很瞧不起我們不念理科的人？是不是覺得我們是笨蛋？」讓她當場倒抽一口氣，聲音還不小心破音，趕緊否認：「不...不會啊！」蔡康永又繼續追問：「你是不是覺得我們腦子比較不好？」她先是愣了一下，馬上回答：「我覺得左腦右腦我們的功能不太一樣。」順利擋掉這題陷阱題。

▲理科太太和蔡康永對談。（圖／翻攝自理科太太臉書）

▲理科太太和蔡康永對談。（圖／翻攝自理科太太臉書）

沒想到蔡康永換個方式，緊追不捨再問：「如果當時追你的是一個文科的，你會讓他追嗎？」理科太太露出尷尬笑容搖頭：「不行。」一連串火力全開的拷問讓理科太太幾乎無法招架，原本是她主持的節目，卻變成像是蔡康永在主持，讓她忍不住說：「我被逼到這裡…」

對於一般人認為林志玲擁有高情商，理科太太直言：「她太辛苦了，她一定有她的黑暗面。」和林志玲感情要好的蔡康永則是頓了一下，笑說：「我其實知道，但我不能告訴你。」卻也因為這句話，讓蔡康永對理科太太另眼相看。

▲理科太太和蔡康永對談。（圖／翻攝自理科太太臉書）

▲理科太太認為林志玲有黑暗面。（圖／翻攝自理科太太臉書）

兩人的對談金句百出，短短12分鐘的內容全都是精華，讓許多網友看了直呼「絕對是最神組合」、「讓人收穫滿滿」、「真的是戳中我內心的弱點，完全被看穿的感覺」，而理科太太被追問到滿臉尷尬的模樣，更是讓粉絲笑虧「終於看到理科太太這一面了」、「太太遇到剋星」。

▲理科太太和蔡康永對談。（圖／翻攝自理科太太臉書）

▲理科太太和蔡康永對談。（圖／翻攝自理科太太臉書）

▲理科太太和蔡康永對談。（圖／翻攝自理科太太臉書）

▲理科太太和蔡康永對談。（圖／翻攝自理科太太臉書）

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