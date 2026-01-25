霍諾德成功登頂101　賈永婕認突點名4人：要改群組名了嗎？

記者王靖淳／綜合報導

美國攀岩家艾力克斯霍諾德今（25）日挑戰徒手攀登台北101，花了1小時31分鐘最終順利完成創舉，掀起外界熱烈討論及關注。為此，台北101董事長賈永婕稍早也在社群發文吐露真實心聲。

▲賈永婕PO文吐露真實心聲。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

霍諾德101成功登頂！賈永婕吐真實心聲

[廣告]請繼續往下閱讀...

賈永婕在霍諾德完成攀登台北101的挑戰後，忍不住在社群發文吐露真心話，並坦言這項策劃「其實一開始不被看好」，甚至在籌備過程中「被罵超慘」，承受巨大的輿論壓力與質疑。不過，隨著活動順利進行且獲得各界高度評價，她也直率表示，這種一路走來終於獲得肯定的感覺，「真的蠻爽的耶！」

面對外界評價如雲霄飛車般的轉折，賈永婕半開玩笑地分析，如果這項活動「一開始就被誇獎到現在」，那麼到了活動真正成功的時候，大家可能反而「就不知道要怎麼誇獎了。」此外，賈永婕也幽默地點名自己的家人。

原來，賈永婕私下與老公、兩個女兒及兒子有個名為「賈董不懂」的家庭群組，如今隨著活動大獲成功，賈永婕直接向群組裡的「四個團員」隔空喊話，霸氣質問：「請問你們要改群組名稱了嗎？」