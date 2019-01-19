隋棠不捨泛淚！　Max「調16hr時差乖巧舉動」被讚爆：家教超好

記者田暐瑋／綜合報導

隋棠平安生下第3胎Olie後，去年底正式入住月子中心，調養身體期間，除了忙於服飾品牌，老公Tony因為要回美國開會，她忍痛答應讓老公帶走Max，Max雖然一到美國就出現時差問題，但沒有任性哭鬧，反應卻相當乖巧，看起來相當習慣離開媽媽身邊，而網友也點破，其實Tony帶走兒子的舉動全是為了心愛的老婆著想。

Tony一到美國加州，就立刻PO出Max的動態，只見Max經過長時間的飛行，原本蓬鬆的瀏海都出油黏在一起，但臉上還是掛著開心笑容，凌晨5點多就和爸爸到咖啡廳吃早餐，Tony笑說：「當男孩們有時差時，就會在5點30分去XX咖啡吃早餐。」

▲隋棠。（圖／翻攝自IG）



Max第一次離開媽媽身邊，但照片中看起來相當獨立，絲毫沒有哭鬧或是不開心的神情，讓不少網友大讚「真的是乖小孩」、「一般小孩離開媽媽太久都會哭鬧，Max真的被教的很好」、「該不會已經玩到忘記媽媽了吧」。

隋棠透露，Tony這次主動要求要帶Max出國，讓她相當擔心父子倆有沒有辦法照顧自己，兒子上機前她還打了通視訊電話，不捨地微微泛淚，不過有網友表示，其實這是Tony對老婆的貼心，讓老婆不用一打三，可以好好地坐月子，留言安慰：「他全是為妳著想。」

▲Max到美國了。（圖／翻攝自IG）

▲Max表現獨立。（圖／翻攝自IG）