火鍋店「高顏值天菜老闆」爆紅！　燦笑露大肌肌迎客…女客秒淪陷：戀愛了❤

記者田暐瑋／綜合報導

大陸四川有間火鍋店近來爆紅，除了是麻辣味道夠道地外，原來最具有號召力的是其中一位帥老闆李皓。李皓身材又高又壯，全身充滿結實肌肉，臉蛋更是帥度爆表不輸韓國歐巴，而他也的確是模特兒出身，許多女粉絲為了和他親近，不惜長時間搭車到店裡朝聖。

李皓一開始是在抖音上爆紅，拍攝過許多情侶互動的影片，暖男舉動讓人印象深刻，但其實他是模特兒出身，喜歡健身練出結實肌肉，現在是四川一家火鍋店的老闆，就算在店裡招呼客人，也是穿得時尚有型，還會親自替客人服務加菜，甚至被客人要求合照、拍片都來者不拒。

▲火鍋店帥老闆。（圖／翻攝自IG）



▲李皓時常會在店裡顧店。（圖／翻攝自IG）

不少粉絲衝著要一睹李皓的盧山真面目，長時間搭車到四川光顧，而他也被女粉絲包圍時，總會露出害羞又陽光的燦爛笑容，讓人看得小鹿亂撞，高顏值不輸一線男明星，目前他的火鍋店已經開了第2家分店，且時常客滿，他則成為店內的活招牌。

▲李皓笑容陽光、又有一身肌肉。（圖／翻攝自IG）



之前大陸山東有一位班姓公車司機顏值超高，不輸偶像明星，引起熱烈討論，這位公車司機叫班元磊，33歲，因為被拍下開公車的側拍影片，在網路上一夕爆紅，他穿著筆挺的司機制服，有稜有角的輪廓線條和深邃五官，樣樣不輸當紅的偶像男星，尤其戴起墨鏡、對乘客露出燦爛笑容時，更是讓人神魂顛倒。

▲李皓是模特兒出身。（圖／翻攝自IG）



▲李皓。（圖／翻攝自IG）

除了顏值高，班元磊更堪稱是模範司機，乘客上車時，他總會不厭其煩地一次次提醒要抓緊扶手、小心行走，許多老年人為此還特地打到公車總站大力表揚他，在當地是人氣很旺的司機，雖然有人說他長相神似張藝興，但更多人認為不管是神韻還是外表，都比較像炎亞綸。

▲公車司機班元磊（圖／翻攝自微博）