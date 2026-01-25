獨家／棄嬰成億萬老闆！蹦闆低調行善捐助育幼院　暖心舉動遭目擊

記者孟育民／台北報導

YouTuber「蹦闆」呂育銓日前被直擊低調現身台中某育幼院，親自捐贈大批物資，行善不張揚，暖舉曝光後引發關注。當天他與工作人員一同將一箱箱物資搬入院內，全程態度親切、作風低調，簡單寒暄後便離開。

▲蹦闆低調行善。（圖／讀者提供、翻攝自蹦闆臉書）

蹦闆以精品代購起家，事業版圖橫跨精品代購、餐飲、娛樂、建築業等，坐擁12間房產、身家上億，外界多半看到他光鮮亮麗的一面，卻鮮少知道其背後有著一段坎坷成長歷程。對於善行被曝光，記者致電詢問時，他僅淡淡回應：「沒有什麼好寫啦，就幫幫忙，希望小朋友可以獲得好照顧。」語氣相當低調。

▲蹦闆遭目擊現身台中某育幼院。（圖／讀者提供）



事實上，蹦闆從小便是棄嬰，直到4歲才被養母領養，童年時光過得相當辛苦。養母對他態度嚴苛，甚至將他的身世告訴同學，讓他在成長過程中承受極大心理壓力。蹦闆過去曾透露，養母曾以鉛筆刺他手臂，為了遮掩手臂上留下的黑色斑點，他才選擇以刺青覆蓋那段傷痛記憶。

更令人鼻酸的是，唯一疼愛他的養父因罹癌長期受病痛折磨，最終在他7歲時選擇輕生離世，讓他童年時期飽受身心創傷。一路走來歷經磨難，如今的蹦闆走過「黑暗低谷」，憑藉自身努力翻轉人生，也選擇用實際行動回饋社會，善行令人動容。