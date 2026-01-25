快訊／見證歷史！霍諾德「徒手爬完台北101」　歷時1小時31分成功攻頂

記者蕭采薇／台北報導

世界都在看！美國攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今（25日）上午9點正式挑戰徒手攀登台北101大樓，經過令人屏息的90分鐘後，歷時1小時31分成功抵達508公尺的塔尖，順利完成這項被視為「不可能的任務」。儘管他一度喊：「我有點累了！」但仍堅持完成挑戰，精神令人動容。

▲霍諾德成功登頂。（圖／記者李毓康攝）

▲霍諾德成功登頂台北101。（圖／翻攝自Netflix）

霍諾德此次挑戰完全不依賴繩索與安全護具，僅靠雙手雙腳與止滑鎂粉，在垂直的玻璃帷幕上向上攀爬。整場挑戰歷時一個半小時，過程中他展現驚人的體力與心理素質，不僅中途還有心情與Google員工揮手互動，甚至在半空中連線笑稱「像在爬山」。

▲美國自由攀岩名將霍諾德，於台灣時間25日挑戰徒手攀登台北101。（圖／記者李毓康攝）

當霍諾德翻越最後一道關卡，穩穩站在101頂端的那一刻，地面上數千名圍觀群眾爆發出如雷的歡呼聲與掌聲。霍諾德成功刷新人類極限，為台北101寫下全新的歷史傳奇。

▲霍諾德挑戰中途，一派輕鬆站在台北101外牆休息。（圖／翻攝自YouTube／ETtoday星光雲）

▲霍諾德掛在台北101高空，民眾爆出驚呼。（圖／翻攝自Netflix）

▲霍諾德挑戰徒手攀登台北101 。（圖／記者李毓康攝）