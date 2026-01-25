FEniX三成員宣布入伍當兵！　秒被「學長」嚴格操課

▲ 男團FEniX舉辦簽唱會。（圖／華納音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

男團FEniX今（25日）帶著第三張全創作專輯《參》於台北遠百信義A13舉辦專輯簽唱會，現場湧入超過千名救火隊排隊等候簽名，五位成員以勁歌熱舞揭開序幕，率先帶來新專輯歌曲〈我就是無法失去你〉與〈Day off〉獻給現場歌迷，瞬間點燃全場氣氛。

▲▼ 男團FEniX成員即將入伍當兵。（圖／華納音樂提供）



承隆、MAX、家齊即將入伍，MAX坦言對當兵其實充滿期待，只希望粉絲願意耐心等一小段時間；家齊表示心情平靜，現在最重要的是珍惜當下，把握每一次與粉絲見面的時刻，盡快完成義務再回到舞台；承隆則分享自己心情同樣平穩，希望能早日服完兵役，回來繼續與大家見面。

其他成員也展現滿滿守護感，峻廷希望三位學弟平安、不受傷，團體會好好守住位置等待歸隊；浦洋則笑說自己即將升格學長，很期待他們之後分享軍中發生的大小趣事。聊到當兵話題，浦洋與峻廷也當場化身嚴格學長，笑說體力很重要，不如現在就來測試耐力，立刻請三位學弟依照學長口令現場挑戰伏地挺身，從「1下、2 上」的超慢節奏開始，全場笑聲不斷，也讓現場氣氛瞬間升溫。

除了專輯簽唱會行程，FEniX也即將登上2026紅白藝能大賞舞台，陪伴觀眾度過除夕圍爐夜，峻廷透露這次演出將復刻經典並加入全新元素，帶來不同以往的舞台體驗；浦洋也搶先預告，除了團體舞台之外，還有令人期待的驚喜合作演出；承隆則信心喊話，保證觀眾看到舞台時眼睛會亮起來。

