大蛇丸罕見放閃！0偽裝約會被拍「黑白配合照」：跟喜歡的人好舒服

記者潘慧中／綜合報導

百萬YouTuber大蛇丸2024年9月無預警宣布擺脫維持31年的單身生活，喜獲各方祝福。近日格外引起討論的是，他難得PO出與女友一起約會的合照，立刻吸引3萬多人按讚！

▲大蛇丸難得放閃女友。（圖／翻攝自Instagram／jam_cutepig）



從曝光的照片中可見，大蛇丸身穿黑色羽絨外套搭配黑色長褲，身旁的女子則穿著白色羽絨外套，兩人在夜晚亮燈的高塔地標前合影。雙方很有默契地一同舉起雙手，擺出開心享受當下的姿勢，身體也自然地向彼此靠近。不過，大蛇丸相當保護女友隱私，特地使用了一張卡通女性臉部的貼圖，遮住對方的五官，同樣未讓女友的真面目曝光。

儘管沒有公開女方長相，大蛇丸在貼文中難掩興奮與幸福的心情，「耶～跟喜歡的人去喜歡的地方好舒服！」簡單的一句話直接點名對方是「喜歡的人」，字裡行間流露出滿滿的甜蜜氛圍。

▲大蛇丸相當保護女友的隱私。（圖／翻攝自Instagram／jam_cutepig）



事實上，大蛇丸曾坦言和女友是在全聯買菜認識的，相處近兩個月才正式交往。至於公開戀情的原因，他坦承本來不想公開，但為了給女友安全感，雙方商量過後，他決定宣布，但不揭露另一半的身分和長相，如此一來也不會影響到對方的私生活。