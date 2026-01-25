霍諾德爬101「藏賈董心機」！樓下環境有一排亮點 賈永婕認了：有發現嗎

記者潘慧中／綜合報導

美國攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）25日成功徒手攀登台北101，讓台灣再度躍上國際版面。事後格外引起討論的是，台北101董事長賈永婕在社群網站上傳周遭環境的畫面，「賈董的心機，有發現嗎？」

▲賈永婕在101樓下立了一排國旗。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）



從這13秒影片中，不只可以看到台北101大樓聳立於晴朗的藍天白雲之下，前面數支高聳的旗桿上，都懸掛著鮮豔的中華民國國旗，賈永婕透過鏡頭捕捉國旗與地標建築相互輝映的景色，讓人感動不已。

▲▼賈永婕和觀眾一起見證歷史。（圖／翻攝自Instagram／janet_chia_）



賈永婕也在貼文中俏皮地寫道：「耶！賈董的心機，有發現嗎？」似乎在暗示這片旗海景象是她精心安排的細節。她接著號召粉絲，「以下開放國旗飄揚的經典照片，讓我看看有多美」，主動與民眾互動，鼓勵大家抬頭觀察周遭的風景。

▲霍諾德之前合影賈永婕。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）



事實上，賈永婕稍早透過直播見證霍諾德成功登頂時，完全難掩興奮情緒，「成功了！成功了！我要退休了！緊張死了！」與對方碰面時，雙方激動相擁，她還幽默地說：「我全身無力，又不是我爬。」