幕後／霍諾德圓夢推手！製作人「特別感謝賈永婕」　曝會議霸氣瞬間：我們要做

記者蕭采薇／台北報導

美國攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今（25日）成功徒手攀登台北101，讓台灣地標躍上國際版面。這場看似「不可能的任務」之所以能成行，背後最大的推手正是台北101董事長賈永婕（Janet）。

▲艾力克斯霍諾德挑戰台北101成功後，在記者會分享心情。（圖／ETtoday）

執行製作人詹姆士史密斯（James Smith）在記者會上激動揭秘，原本以為只有一半的機率能談成，沒想到提案才報告到一半，賈永婕就霸氣打斷喊話：「停！我們要做！」成為促成這場歷史性挑戰的關鍵。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲艾力克斯霍諾德挑戰台北101成功後，在記者會分享心情。（圖／ETtoday）

早就想爬101！霍諾德列為「許願清單榜首」

霍諾德挑戰過世界各地的高樓與岩壁，為什麼獨鍾台北101？製作人詹姆士透露，他和霍諾德共事五、六年來，霍諾德總是滔滔不絕地提到攀登摩天大樓的計劃。而在霍諾德心中的「許願清單」裡，台北101絕對是名列榜首的夢幻標的。

詹姆士分析：「這棟建築在台灣有非常特殊的地位，不管在文化和社會層面，都是這個國家的象徵，而且它本身就有非常有趣的攀爬路線。」

提案像「拋硬幣」 賈永婕一句話讓全場定心

然而，要在沒有繩索保護的情況下攀爬國家地標，安全與許可是一大難題。詹姆士坦言，大概在一年前特地飛來台灣，與當時剛上任的董事長賈永婕及其團隊開會。

▲製作人透露，賈永婕的大力支持，是完成這次挑戰的關鍵。（圖／翻攝自IG）

「我當時覺得這就像拋硬幣一樣，大概只有五成把握會過關。」詹姆士回憶，當時他戰戰兢兢地進行簡報，沒想到才講到一半，賈永婕突然打斷他，大聲說道：「停停停！我們要做！我們一定要做！」

信任是關鍵 製作人感性致謝：謝謝Janet

詹姆士感動表示，賈永婕之所以如此爽快答應，是因為「她非常信任Alex」，這份信任是促成合作最重要的關鍵。「她當時說『就去做吧！』隨後她的團隊就全力協助我實現了這個目標。」

▲霍諾德於台灣時間25日挑戰徒手攀登台北101，並於上午十點四十分左右成功登頂。（圖／記者李毓康攝）

記者會上，詹姆士也公開向人在現場的賈永婕致謝：「首先我想先謝謝台北101，Janet（賈永婕）和她的團隊。」感謝她的魄力與支持，讓霍諾德能圓夢，也讓世界看見台北101的壯麗與包容。

霍諾德：台北101太不可思議

對於終於完成這項清單上的頭號目標，霍諾德也興奮表示：「這座高塔簡直太不可思議了，真的，無論你在城市的哪個角落望去，你都能看到它。」他強調，自己喜歡全新、與眾不同的挑戰，這能讓他保持早起訓練的動力，「加上這裡的天氣，對我來說，這就是一件真正有挑戰性的事，也是一場讓人興奮的冒險。」

▲霍諾德挑戰開始前，仍一派輕鬆地對在周圍守候的民眾揮手致意。（圖／記者李毓康攝）

▲霍諾德挑戰徒手攀登台北101，現場有許多民眾來到現場希望見證歷史時刻。（圖／記者李毓康攝）