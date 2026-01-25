有錢也請不到！奧斯卡影后現身應援霍諾德　拍片Cue「Taipei 101」

記者陳芊秀／綜合報導

美國攀岩家霍諾德（Alex Honnold）挑戰徒手攀登台北101，截至目前為止已經完成登頂，共計花了1小時35分鐘。他的活動因雨延至今（25）日上午進行，奧斯卡影后莎莉賽隆在他行前特地拍一段影片，發出一場趣味的「爬椅子」挑戰，而影后露臉，讓台北101董事長賈永婕回應：「真的是有錢都請不到！」

▲奧斯卡影后莎莉賽隆拍片應援霍諾德。（圖／翻攝自IG）

莎莉賽隆挑戰在椅子上完成高難度攀爬動作，並喊話霍諾德接受挑戰。影片曝光後，網友留言驚呼：「椅子怎麼不會倒？」、「核心力量太強！」更有人笑稱這簡直像是在為椅子代言。藝人賈永婕也留言表示：「我也嚇傻了，這真的是有錢都請不到的驚喜，超級開心！」

Netflix成功邀請莎莉賽隆與攀岩名將霍諾德進行隔空椅子挑戰，並從她口中說出「Taipei 101」，引發廣大討論。有旅行業者在Threads發文表示：「即使活動因天氣延後，卻能邀請到莎莉賽隆參與實屬不可思議！光是她提到Taipei 101，就已經帶來無法估量的宣傳效益。Netflix與霍諾德這次的合作，將Taipei 101推上了全新高度。」