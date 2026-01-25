秦王出巡台灣！《尋秦記》林峯笑罵粉絲「拖出去斬」

記者許逸群／台北報導

電影《尋秦記》中飾演「秦王」的林峯今（25日）來台灣慶功兼宣傳。他分享最近遇到很多粉絲求罵，想要他以大王的語氣罵「放肆」。他笑稱大家是不是有被虐狂，「我後來都說『拖出去斬』！」

▲▼《尋秦記》主演林峯來台舉辦媒體茶會。（圖／記者周宸亘攝）

香港開年話題動作巨製《尋秦記》由影壇天王古天樂與鄧維弼監製，吳炫輝與黎震龍執導，由港劇的原班人馬古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名領銜主演。扮演秦王的林峯在參加完馬來西亞舉辦的慶功晏後直接飛來台灣，是他首次來台灣宣傳電影作品，以及參與台北與台中共7場的映後活動。

▲林峯現身親切地跟大家打招呼。（圖／記者周宸亘攝）

林峯今天先帥氣現身媒體活動，分享拍攝《尋秦記》的甘苦。他一現身便親切的以台語和媒體打招呼，表示一直很想收抽到台灣來，感謝影迷的支持，所以上回在古天樂與宣萱的見面會上call in到現場。

林峯透露當年剛出道不久便在電視劇《尋秦記》中演出秦王，接受現場千人朝拜，內心非常緊張，腦袋更是一片空白，「當下真有種承受不起感覺，差點忘了做反應。」但25年後，他以熟男魅力詮釋天下霸主顯得遊刃有餘，演出獲得好評。