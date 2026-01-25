ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Netflix 2025華語劇排行出爐！《難哄》奪冠…台劇陸劇掀「質與量」對決

記者陳芊秀／綜合報導

華語劇市場從瞄準華人觀眾到迎向全球觀眾，隨著串流時代來臨，華語劇投入更大的資金打造吸睛的劇集，爭取付費收視戶的訂閱支持，其中國際平台Netflix每半年會公布一次平台節目觀看數、收視時數與排行。據該平台發表的收視數據列出2025年華語劇排行，其中台灣名導瞿友寧執導的大陸偶像劇《難哄》，以觀看次數610萬（Views）位居第一。

▲▼Netflix 2025華語劇集觀看總排行。（AI協作圖／記者陳芊秀製作，經編輯審核）

▲Netflix 2025華語劇集觀看總排行（不限上線時間）。（AI協作圖／記者陳芊秀製作，經編輯審核）

連蛋糕都大賣《難哄》觀看數破600萬

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據Netflix所發表2025年上、下半年數據顯示，陸劇《難哄》上半年觀看數高達480萬、下半年130萬，總計610萬成為2025年最強的華語劇集，且領先其他華語劇兩倍之多。而第二名的《偷偷藏不住》雖是2023年的陸劇，與《難哄》都改編自同一位作家竹已，且兩作品都由台灣導演執導，瞿友寧繼2019年《親愛的，熱愛的》之後再執導《難哄》，該劇播出期間在台灣掀起追劇浪潮，更引發「難哄蛋糕」熱賣，大陸觀眾也評論《難哄》有台灣偶像劇的風味，男女主角白敬亭、章若楠在台灣的知名度雙雙大漲。

▲▼Netflix 2025華語劇觀看排行。（圖／翻攝自臉書、微博）

▲《難哄》、《偷偷藏不住》都改編自同一位作家竹已的小說，屬於姐妹之作。（圖／翻攝自微博）

3台劇進TOP 10！品質再升級

從前10名華語劇集排行中，有3部屬於Netflix原創台劇，依照觀看數排行依序是《如果我不曾見過太陽》、《回魂計》以及《童話故事下集》。其中《如果我不曾見過太陽》共20集分成二部曲，集中於下半年上線，總觀看數290萬；《回魂計》集結舒淇、李心潔、賈靜雯等影后陣容，幕後團隊包括台灣、中國大陸、泰國打造奇幻驚悚劇情，僅9集觀看數240萬；《童話故事下集》由柯佳嬿、劉以豪詮釋婚姻現實，12集觀看數210萬。同樣在2025年上線的原創台劇《忘了我記得》，全8集觀看數120萬，約在華語劇觀看排行的第14名。

▲▼Netflix 2025華語劇觀看排行。（圖／翻攝自臉書、微博）

▲Netflix的原創台劇題材多元。（圖／翻攝自臉書）

台劇雖然在華語劇市場「數量」不多，但是「品質」、「口碑」打造出台劇獨有的品牌特色。且單純以2025年上線的劇集來分析觀看排行，3部台劇其實都在收視前5名範圍內。《如果我不曾見過太陽》是神劇《想見你》幕後團隊再度打造的懸疑劇，由曾敬驊、李沐、柯佳嬿主演，再加上《回魂計》屬於奇幻驚悚、《童話故事下集》以黑色幽默解構婚姻生活，每部作品都是截然不同的風格，且畫質充滿電影風，展現出台劇質感全面升級。

▲▼Netflix 2025華語劇觀看總排行（僅統計2025年上線之作品)。（AI協作圖／記者陳芊秀製作，經編輯審核）

▲Netflix 2025華語劇排行（此為僅統計2025年上線之作品)。（AI協作圖／記者陳芊秀製作，經編輯審核）

陸劇數量占優勢！于正製作受歡迎

陸劇在Netflix上線的頻率變高，且數量上佔絕對優勢，從觀看數劇觀察，陸劇主要依靠高產量、大IP改編以及強大的流量明星效應，穩定吸引大量基本盤觀眾。從2025年華語劇收視排行前10名作品來看，就有7部陸劇，這些作品也能見到台灣導演的活躍。除了瞿友寧執導《難哄》，另一位台灣導演李青蓉執導《噓，國王在冬眠》、《偷偷藏不住》也都榜上有名。另外宋祖兒、劉宇寧主演的爆紅古裝劇《折腰》，幕後導演之一高琮凱也是來自台灣。

▲▼2025播出的陸劇《難哄》、《噓，國王在冬眠》、《折腰》皆有台灣導演參與。（圖／翻攝自微博）

▲2025播出的陸劇《難哄》、《噓，國王在冬眠》、《折腰》皆有台灣導演參與。（圖／翻攝自微博）

知名製作人于正曾推出《延禧攻略》、《墨雨雲間》等轟動兩岸的夯劇，2025年推出《五福臨門》觀看數達300萬。顯見他的作品在海外仍有一票鐵粉支持。

▲▼于正《五福臨門》播放成績佳。（圖／翻攝自臉書）

▲于正《五福臨門》播放成績佳。（圖／翻攝自臉書）

趙露思的海外號召力

大陸女星趙露思因小成本網劇爆紅，近年已經是陸劇扛收視的主力演員之一，被陸網稱為「流量明星」。她近3年的作品呈現出轉型成長，從2023年《偷偷藏不住》、2024《珠簾玉幕》到2025年《許我耀眼》，都被列在Netflix前20名華語劇排行榜中。顯見她的作品在海外有強勁的收視號召力。

▲▼趙露思連續3年的劇集象徵逐步轉型，同時展現海外收視的號召力。（圖／翻攝自微博）

▲趙露思連續3年的劇集象徵逐步轉型，同時展現海外收視的號召力。（圖／翻攝自微博）

【沒有在浮誇】上班一半突癱軟跪地....一旁同事竟超淡定(？)

