他沙啞3年「聲帶一片花海」！　冒出一顆顆小肉球…醫傻眼：喉嚨長菜花

記者田暐瑋／綜合報導

一般人對菜花的印象都是長在性器官上，大部分也是透過性行為傳染，但其實身體其他部位也容易長出菜花！一位40多歲的上班族男性因為長期喉嚨沙啞，檢查後才發現喉嚨長出一顆「肉瘤」，但上面有一粒一粒的顆狀物，像是一朵花，醫生一看才發現他竟然是「喉嚨長出菜花」。

耳鼻喉科醫師陳亮宇在《醫師好辣》表示，如果出現聲音沙啞的問題不可輕忽，曾有一位40多歲的白領男患者因為連續沙啞2、3年，最近還有容易喘吁吁的狀況發生，做了內視鏡才發現他的聲帶長了一顆像是乳突瘤的肉球，但上面還有一顆一顆冒起來的物體，像極了一朵花。

▲男病患喉嚨長菜花。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）



醫生一看，確診男病患是「喉嚨長菜花」，必須透過手術謹慎清除，才不會傷到細緻的聲帶組織，男病患2年內動了10幾次手術，醫生表示，這是和菜花差不多的病毒，都是人類乳突病毒感染，且手術後還是有復發可能，很多人嚴重到甚至要氣切，罹患癌症的機率也比正常人高出1000多倍。

因此，醫師也提醒，如果平常就有聲音沙啞的狀況，一定要先少講話、多喝水，水份充足可以讓喉嚨的黏液足夠，聲音會回來的比較快，如果是從事需要多講話的職業，可以請醫師開強力的類固醇先讓聲音回復，但要是長時間聲音沙啞，也一定要到醫院接受詳細檢查。

▲男病患喉嚨長菜花。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）



醫師提醒，預防菜花，要養成良好衛生習慣，建議民眾在發生性行為前後都要洗澡，保持私密處乾燥、通風，才能減少病毒含量，降低菜花的發生率。此外，施打子宮頸癌疫苗也是選項之一，可預防因人類乳突病毒（HPV）第6、11、16、18型感染所引起的子宮頸癌、菜花及其他某些生殖器癌前病變，但最好在有性經驗之前施打效果較佳，有性經驗後再打，雖然可提供保護，但效果較有限。

