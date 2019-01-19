李亞萍嫌3600少被罵爆！　藝人婚禮紅包「驚人行情」曝光：比一般人多3倍

記者田暐瑋／綜合報導

李亞萍因為一句「澎恰恰只包3600」退回紅包，惹得對方不爽在臉書發文：「嫌少那就對不起。」引起各界議論。其實婚禮包紅包是門大學問，而藝人們的紅包公定價基本上都是3600元起跳，交情好一點的就是從6000元開始往上加，和一般人的標準不太一樣。

▲李亞萍解釋澎恰恰事件。（圖／華視提供／資料照）



利菁主持的《麻辣天后傳》曾討論過婚禮紅包行情，郭彥均帶了一家大小卻只包2600元，遭到其他人群起砲轟，潘若迪和詹惟中表示，自己包紅包都是6000起跳，夏宇童則是3600元，至於李明川不管人到或不到，都是6000元公定價，甄莉曾經包過8800元的吉祥數字，沒想到自己結婚時對方卻離婚，帶了新女友參加婚禮時，還只包了3600元，讓她超傻眼。

▲藝人紅包公定價。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）



甄莉表示，如果是關係很好的自己人，基本上都會包1萬元，但如果人沒有到場，3600元就是很合理的數字，而網路上也有人整理出婚禮紅包公式：「紅包金額=1000+400×交情+200×餐廳等級」，交情等級中，從不熟朋友、點頭之交，到摯友、兄弟姊妹等共分4級；餐廳等級則是從自宅到五星級飯店分為5級，從公式中可以看出，「交情」的比重是「餐廳等級」的兩倍。

▲利菁直言6000元是演藝圈基本起跳的紅包價格。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）



據知名網站《非常婚禮》統計出的行情表顯示，如果人沒有到場，點頭之交的賓客一般是600至1200元，一般朋友則是1200以上，如果交情不錯或是親戚，至少要有1600元，但如果是超級麻吉、兄弟姊妹的等級，紅包就至少要2000以上才比較合乎情理。

澎恰恰沒到婚禮卻包了3600元，不管是一般人還是演藝圈都是非常合適的公定價，甚至比一般人多出3倍，不少網友砲轟李亞萍太勢力，但李亞萍事後解釋這只是一句玩笑話，以為澎恰恰禁得起玩笑，「我只是博君一笑，我一講媒體都笑起來了，工作人員也在笑。」她真正的意思是希望澎恰恰能到場，並非真的嫌紅包少，但這次也自認做得不對，「我覺得我很不好意思，一個綜藝節目，在錢上面……講出數字好像有點不太對勁。」

▲一般人婚禮紅包公式。（圖／翻攝自賴以威臉書）