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新人14歲寫出一首歌！　申請「英國東英格蘭大學音樂系」

▲▼錦安。（圖／主磐音樂提供）

▲新人錦安14歲就寫出第一首歌。（圖／主磐音樂提供）

記者關韶文／台北報導

新人錦安從新加坡飄洋過海來闖華語歌壇，首張創作專輯《我和這個世界的距離》是她初試啼聲之作，卻大大受到好評。錦安拍攝主打歌《我和這個世界的距離》MV時上山下海，雖然累斃卻得以一飽北台灣的美景，她最愛陽明山頂的日出，讓她驚呼：「仙境！」

錦安從小學習古典鋼琴、古典吉他，也自修民謠吉他，她慶幸她的鋼琴老師並不反對她走流行創作，14歲時寫出第一首歌，鋼琴老師還幫錦安安排場合發表，讓錦安至今還念記著老師這份情，也因為創作的起源美好，讓她高畢就申請英國東英格蘭大學音樂系深造。

▲▼錦安。（圖／主磐音樂提供）

▲▼錦安發行首張專輯。（圖／主磐音樂提供）

▲▼錦安。（圖／主磐音樂提供）

錦安在美麗的大學城裡吸取音樂養分，並創了亞洲流行音樂社，讓喜愛亞洲歌曲的白人同學、以及在校的東方同學，一個研究、表演亞洲流行音樂的好地方，他們常常辦公開演出，演唱華語、日語、韓語、印尼等流行歌曲，錦安還當上首任社長，她回想這個契機，是促成日後進入歌壇的試金石。

錦安在個人首張專輯裡特別寫了《我和這個世界的距離》，來紀念離鄉背井的英倫校園生活，譜寫出當時千里之外對家的思念，幸虧家人的愛與支持，讓她即便遠在地球另一端，也能心繫著家。錦安說：「世界的距離也許很大很遠，但是因為愛，變得好近。」也笑說：「世界的距離這麼大，但卻讓我跟音樂、夢想融為一體。」

錦安為歌曲《我和這個世界的距離》拍攝MV，也讓她飽嘗北台灣一日遊，印象最深刻是在天將亮的陽明山頂看到日出，「簡直像仙境一樣，下面一片雲海掩蓋著城市的燈光，天空是一片粉紅加上一道道的陽光。因為工作把我帶到這麽美麗的地方，我覺得非常幸運～！」

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