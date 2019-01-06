ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

五迷點梁靜茹《勇氣》瑪莎尷尬了！　阿信「直接清唱」

記者關韶文／台中報導

「華人第一天團」五月天《人生無限公司》最終場6日在台中登場，到了最經典的點歌趴，台下所有歌迷有備而來，準備了各式各樣不同的道具，而阿信挑到一個牌子寫著「勇氣」、「勇敢」，讓瑪莎尷尬笑了。

《人生無限公司》點歌趴總是經典，歌迷的創意總能逗樂五月天，而最終場上阿信看到自己的電影公司拍攝人員在台下舉牌，沒想到「勇敢」後面寫著「勇氣」，阿信在台上大虧瑪莎，「《勇氣》跟《勇敢》兩首歌差一個字差很多，有一首歌瑪莎不會彈Bass。」瑪莎立刻衝出來表示，「我在認真討論和弦的時候，不要衝康（台語）我。」

▲▼五月天。（圖／相信音樂提供）

▲▼五月天巡演最終場在台中登場。（圖／相信音樂提供）

▲▼五月天。（圖／相信音樂提供）

沒想到，阿信下一秒在台上清唱《勇氣》，全場歌迷跟著唱，讓瑪莎露出尷尬表情，而提詞機也跟著跑出《勇氣》，歌詞，阿信納悶表示，「五月天演唱會為什麼要準備梁靜茹的歌詞？」瑪莎對工作人員喊說，「反正年終快到了，如果尾牙我跟你同一桌，我就把雞頭對著你。」

▲▼五月天。（圖／記者關韶文攝）

▲▼五迷道具千奇百怪。（圖／翻攝相信音樂YouTube）

▲▼五月天。（圖／記者關韶文攝）

五月天演唱完《勇敢》後，阿信展現甜言蜜語，「一路以來跟陳綺貞、田馥甄對唱，但跟你們對唱才是最親切的，那你們點歌對我們好一點！」接著鏡頭拍到台下五月天經紀人艾姐點了一首《風若吹》，五月天大方演唱。

推薦閱讀

獨家／3000五迷場外「縫隙看五月天」　舉藍色螢光棒跨年！

特／做自己的MVP！孫協志「失婚失業」靠《飢餓》站起來

艾怡良「床戲對戰」混血帥模！　害羞笑了：掏心掏肺

炎亞綸高燒39.1度！　「在家吊2罐點滴」趕場又飛北京

五迷舉手點「這首歌」　阿信傻眼：我要看魔鏡歌詞網！

炎亞綸：求學曾遭霸凌　尋求諮商師「用憂鬱藥半年」

寬宏老闆坐在台下看！　有感覺女團「我們有在做事」

五月天：過了今天再也沒有演唱會！　「不要留下遺憾」

八三夭跨年趕場出事！　座車「一聲巨響」團員全部嚇醒

潘瑋柏傳出娶空姐女友！　大笑後：公布「3/9」重要日期

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

還原鈕承澤「只戴保險套」蠻幹床戲　柯奐如：我覺得自己好髒

Angelababy：無法容忍「家庭多一個人」　被爆將離婚...1歲兒是底線！

娶了泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」…網瘋狂：超羨慕

搭經濟艙睡死…隔壁郁方見她驚醒「馬上叫空姐」　暖舉被推爆：人也太好

理科太太未婚就懷孕！　媽媽、老公「第一反應」果然一家人

「歷代網拍女模」幾乎都來了！　張甯兒、正方形「喝喜酒穿搭」激美

熊熊「人生第一次懇親」穿這樣！　網放大「邪惡視角」：阿兵哥暴動了

阿信「霸凌歌迷」：送妳回家！　女粉點播這2首..下秒嚇到泛淚

理科先生送「皰疹娃娃」沒人懂！　只有太太看出是「浪漫性暗示」

D社無法跟拍TWICE戀愛？　韓Youtuber揭開「多賢驚人天賦」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

五月天, 相信音樂新聞, 阿信, 梁靜茹, 勇氣

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 胡歌「被爆結婚」首現身！　後台等「他」一見面緊抱…羞到耳朵紅
  2. 春風和洋蔥吵架「差點拆夥退團」　全因3字經罵「她」
  3. 揭秘五月天巡演！　「舞台有3套、50個貨櫃」才趕上搭建
  4. 五迷點梁靜茹《勇氣》瑪莎尷尬了！　阿信「直接清唱」
  5. 張雨綺譙前夫人渣：老娘沒有狐臭！　3點反擊「他放話要毀了我」
  6. 又有宮鬥戲！《如懿傳》團隊再推新作　主角雍正帝爆找「台灣男神」
  7. 獨家／鈕承澤握有「柯奐如露Ｘ影片」拒刪除！　黑道出面嚇到軟掉
  8. 阿翔和謝忻車內密會傳緋聞　浩子：「就是拍到的那樣」
  9. RM：曾經覺得我們的團名很丟臉　防彈二度蟬聯「金唱片大賞」
  10. 張學友高雄清唱台語歌！「3場唯一限定」一開口萬粉叫瘋

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366