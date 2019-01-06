五迷點梁靜茹《勇氣》瑪莎尷尬了！　阿信「直接清唱」

記者關韶文／台中報導

「華人第一天團」五月天《人生無限公司》最終場6日在台中登場，到了最經典的點歌趴，台下所有歌迷有備而來，準備了各式各樣不同的道具，而阿信挑到一個牌子寫著「勇氣」、「勇敢」，讓瑪莎尷尬笑了。

《人生無限公司》點歌趴總是經典，歌迷的創意總能逗樂五月天，而最終場上阿信看到自己的電影公司拍攝人員在台下舉牌，沒想到「勇敢」後面寫著「勇氣」，阿信在台上大虧瑪莎，「《勇氣》跟《勇敢》兩首歌差一個字差很多，有一首歌瑪莎不會彈Bass。」瑪莎立刻衝出來表示，「我在認真討論和弦的時候，不要衝康（台語）我。」

▲▼五月天巡演最終場在台中登場。（圖／相信音樂提供）

沒想到，阿信下一秒在台上清唱《勇氣》，全場歌迷跟著唱，讓瑪莎露出尷尬表情，而提詞機也跟著跑出《勇氣》，歌詞，阿信納悶表示，「五月天演唱會為什麼要準備梁靜茹的歌詞？」瑪莎對工作人員喊說，「反正年終快到了，如果尾牙我跟你同一桌，我就把雞頭對著你。」

▲▼五迷道具千奇百怪。（圖／翻攝相信音樂YouTube）

五月天演唱完《勇敢》後，阿信展現甜言蜜語，「一路以來跟陳綺貞、田馥甄對唱，但跟你們對唱才是最親切的，那你們點歌對我們好一點！」接著鏡頭拍到台下五月天經紀人艾姐點了一首《風若吹》，五月天大方演唱。