男團英承晞連勾2任「網紅女友」　出面回應兩人關係！

▲男團A-TEAM一同看展（中：英承晞） 。（圖／記者周書羽攝）

記者關韶文／台北報導

偶像男團A-TEAM三缺一現身1/100迷你小人療癒特展，也是團員英承晞被拍到與網紅緋聞女友克萊兒十指交扣後首次露面，被問到兩人關係，英承晞四倆撥千金，表示彼此只是好朋友。

英承晞日前赴大陸參加選秀節目《下一站傳奇》， 雖然短短一個月就被淘汰，但是英承晞感謝這段時間的經驗累積，「剛錄完節目後難免有一種失落感，但接下來如果還有新的挑戰，我還是願意去闖。滿開心可以站在那樣的舞台，至少在唱主題曲時也有站過C位。」

▲▼男團A-TEAM近期三缺一 。（圖／記者周書羽攝）

英承晞被問到慘遭淘汰後，網紅緋聞女友克萊兒有沒有獻上關心，英承晞則表示，「現在回來就是交友廣闊，讓自己多休息。」一說完才驚覺自己說錯話，尷尬趴桌，被追問克萊兒是否關心，他則說，「大家都滿安慰我的。」

▲▼英承晞緋聞女友克萊兒。（圖／翻攝克萊兒臉書）



過去英承晞曾和這群人鄭茵聲交往，而前陣子英承晞和克萊兒多次約會被拍到，甚至大方勾手，看來英承晞對網紅情有獨鍾，不過兩人僅表示只是朋友，英承晞則說，「頂多就是簡訊傳一下，見面拍一下的關心。」至於情人節會不會一起過，英承晞則說，「我是一個不會去記節日的人。」經紀人接著出面阻擋戀情話題，表示彼此都各自保有交友空間。