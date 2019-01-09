獨家／陳漢典私約侯佩岑簡訊曝光！　「一顆愛心」藏驚喜

記者關韶文／專訪

以跳唱歌手新人身分轉戰歌壇的陳漢典繼《先不要》後，在新歌《愛情有你》中展現創作才華，與好友歐漢聲合力寫詞。沒想到MV點閱不如預期，兩個月僅衝到33萬觀看次數，讓陳漢典笑說，「我這張專輯會宣傳三年！」

陳漢典自掏腰包發行EP圓夢，首波主打歌《先不要》主打洗腦風格，快速突破百萬點閱，「整個公司都很辛苦，大家都為了這張EP很晚睡，我們很蛀洞每一個細節，而剛好『先不要』是我的口頭禪，我就把它放進去。」

有別於首波主打的洗腦舞曲，第二波陳漢典大玩愛情復古《愛情有你》，MV也秉持著像經典致敬的精神，特別復刻經典廣告片段，從造型髮型甚至潑水、淋雨劇情都來，更找來大咖女神侯佩岑跨刀拍MV，還仿照當年郭富城被潑水橋段，讓侯佩岑潑他杯水。

▲▼ 陳漢典自掏500萬圓夢 。（圖／記者湯興漢攝）

談到合作前，陳漢典竟然是自己傳簡訊邀約，讓他相當緊張，「有一次在大陸節目遇到侯佩岑，她說我那集很好笑，我就覺得她應該是像歡我的，我後來就傳簡訊問她，『佩岑姐姐，我是漢典，好久不見，有個事情想麻煩你，請問一下你8/29、9/5你有空嗎？想請你來當我的MV女主角，拍攝時間就一天，在台北拍，風格是復古風，類似郭富城年代廣告，會把你拍的美美的，搞笑的部分我來表現。』」

▲▼陳漢典親自邀約侯佩岑拍MV 。（圖／有聲娛樂)

不久後，陳漢典就收到侯佩岑回覆，「哇，謝謝漢典想到我，先恭喜你，我來看一下時間」簡訊最後並附上一顆愛心，陳漢典自認在做夢，畢竟上一次侯佩岑演出MV是飛輪海《心疼你的心疼》，陳漢典笑說，「自己真的欠她太多。」拍攝結束後，侯佩岑甚至不收酬勞，陳漢典只好以侯佩岑名義捐給慈善單位。

陳漢典感謝女神加持，但可能是發文口吻太幽默，要大家「先不要轉發第二波MV」，最後真的沒什麼轉發，導致觀看次數看第一波《先不要》落差很大，但陳漢典仍樂觀面對，在路上遇到每一個人都積極推薦《愛情有你》，希望大家可以幫典哥點歌！