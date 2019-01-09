A-Lin拒唱《比悲傷》主題曲！　超吃味「真實原因」曝光

記者關韶文／台北報導

歌手A-Lin以滿滿正能量迎接2019，去年推出的單曲《有一種悲傷》也在網路上獲得好評，一口氣突破2235萬點閱率，不過A-Lin坦言有一點吃醋，「我有點小小的吃醋和羨慕，因為我自己的專輯都沒有這麼高的成績！」

電影《比悲傷更悲傷的故事》全台票房破2億，是2018華語片票房冠軍，她演唱的電影主題曲《有一種悲傷》也橫掃各大音樂榜冠軍！這首歌儼然已被封為電影神曲，但A-Lin透露她一開始並不想唱這首歌，「我一聽到這首歌就很喜歡它的旋律，可是一開始我還是很抗拒，因為我覺得大家都一直找我唱情歌，為什麼不找我唱快歌？」

不過A-Lin不得不承認自己的情歌很快就能打動人，連她自己聽了《有一種悲傷》的旋律也會跟著掉眼淚！如今《有一種悲傷》MV在YouTube的觀看次數已大破2355萬，各家數位音樂榜上的排名更是居高不下，A-Lin笑說：「我有點小小的吃醋和羨慕，因為我自己的專輯都沒有這麼高的成績！」

▲▼A-Lin起初不想演唱《比悲傷更悲傷的故事》主題曲。（圖／索尼提供）

A-Lin趁勝追擊，推出新單曲《雨後彩虹》，她透露自己曾經歷過一段沒有自信的低潮期，即便出道13年，A-Lin在準備登台表演或錄音前都會沒自信，處女座的她會很糾結在網路上的酸民負評，「99個評論裡面，我只看到唯一一個說我不好的」。

新歌歌詞由A-Lin寫下，她談到創作過程，來自從家裡出門搭電梯下樓時，遇到一位穿著很漂亮的中年婦女，電梯門一開，這位婦女看到A-Lin的笑容就說：「You made my day（妳讓我開心一整天）！」原來這名婦女原本心情很不好，但A-Lin的笑容感染了她，A-Lin說：「只要一個小小的笑容就可以影響一個人，這是一件很快樂的事情，就像是《雨後彩虹》這首歌，我要透用音樂來傳遞快樂給歌迷朋友們。」