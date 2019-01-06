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揭秘五月天巡演！　「舞台有3套、50個貨櫃」才趕上搭建

記者關韶文／台中報導

「華人第一天團」五月天LIFE《人生無限公司》演唱會，歷經644天，飛越13萬7千公里，繞行地球 3.5圈，奇幻漂流世界四大洲，6日最終場在台中登場，五月天也感謝一路以來幫助過他們的人，阿信則說，「在這122場中，總共有三套舞台，當五月天在這裡唱的時候，另外一個舞台在搭建，另外一套在飛機上，總共50個貨櫃。」

五月天《人生無限公司》6日在台中登場，現場擠爆2.5萬名粉絲，仍有上千名歌迷在場館外聽歌，而線上直播更是衝破11萬名粉絲，阿信感動感謝所有歌迷一路陪伴，「五月天《人生無限公司》全球跑透透，跑了122場，今天終於在洲際棒球場，來到最後的最後，謝謝！」

如今，五月天所屬相信音樂已經成立十年，阿信代表五月天感謝身旁的工作人員，「感謝勇志和艾姐陪伴五月天，他們在五月天的大大小小事情上總是用了最好最完整的資源和協助、最有智慧的建議。」瑪莎接著說，「當我們要很天馬行空的時候，他們會陪著我們。」

▲▼五月天。（圖／相信音樂提供）

▲▼五月天巡演劃下終點。（圖／相信音樂提供）

▲▼五月天。（圖／相信音樂提供）

除了相信音樂外，還有演唱會團隊必應創造，阿信接著說，「在這122場裡，《人生無限公司》的舞台總共有三套，當五月天在這裡唱的時候，另外一個舞台在搭建，另外一套在飛機上，每次都要50個貨櫃運送，一場一場的細節就是這樣完成的，照顧著415萬的歌迷。」

環遊全世界55大城市，五月天與415萬社員共同創下多項紀錄，寫下122夜自傳篇章。《人生無限公司》畫下完美的逗點，無論破了多少紀錄，五月天謝謝社員們在人生自傳中無私陪伴，無限感動，巡迴唱了3904首歌，曲終心不散，《人生無限公司》將無限延伸、無限「營業」，五月天第三部3D演唱會電影《五月天人生無限公司》與70億的自傳持續撰寫著，繼續在心中、在腦海中持續唱著。
 

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五月天, 相信音樂新聞, 人生無限公司

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