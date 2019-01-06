ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

士杰女兒「二度燙傷」送急診　五月天阿信對他發飆：滾！

記者關韶文／台中報導

五月天《人生無限公司》6日在台中劃下句點，在最後一首歌曲《憨人》唱完前，阿信突然講了一段不為人知的故事，讓在場許多歌迷都流下感動的眼淚，「在《人生無限公司》開始前幾天，士杰（五月天和聲、技師）在陪我調音樂，但他接了通電話，發現是女兒燙傷了。」

《人生無限公司》從2017年高雄起跑，在開演前各方人馬都投入許多心力，在2017年3月17日，阿信和士杰一起討論著音樂如何調整，而士杰接了一通電話後突然臉色大變，但他不願意說出實情，直到阿信追問下，士杰才坦言女兒送了急診，「因為女兒在家中打翻了熱水，送急診到林口長庚，二度燙傷！」

▲▼五月天。（圖／相信音樂提供）

▲▼五月天巡演劃下句點。（圖／相信音樂提供）

▲▼五月天。（圖／相信音樂提供）

阿信一聽到這麼嚴重的事情，立刻發飆要士杰「滾！」但由於音樂調整相當複雜，士杰堅持留下來告一段落再去醫院，阿信還原當天狀況，「他一陪我弄完，我就叫他滾，他才把東西收一收去醫院。」

《人生無限公司》走過122場，阿信感謝一路協助過五月天的工作人員、粉絲，「很多人投入了生命，對很多人來說不只是巡迴，大家付出青春和生命，也有人擠出生命最後的力量來到這。這巡迴結束了，未來只要你需要五月天的時候，你只要在心裡唱著，我們約定好的旋律。」

《人生無限公司》在《憨人》歌聲中結束，士杰也從後方拿起麥克風走到台前，跟著五月天一起唱著「LA~LA~LA~」巡演正式告一個段落，雖然歌迷遲遲不肯散去，但天下無不散的筵席，期待下一次和五月天再次相聚。

女星偷吃閨蜜男友死不認　姚蜜翻「關鍵影片」：保險套少1個

推薦閱讀

五迷點梁靜茹《勇氣》瑪莎尷尬了！　阿信「直接清唱」

五月天：過了今天再也沒有演唱會！　「不要留下遺憾」

潘瑋柏傳出娶空姐女友！　大笑後：公布「3/9」重要日期

揭秘五月天巡演！　「舞台有3套、50個貨櫃」才趕上搭建

特／做自己的MVP！孫協志「失婚失業」靠《飢餓》站起來

五月天首場開場嘉賓！　「26場、19城市」唱到最後一天

五月天合唱完幫催婚！　羅志祥神回「我手長了很多繭」

士杰女兒「二度燙傷」送急診　五月天阿信對他發飆：滾！

五月天：過了今天再也沒有演唱會！　「不要留下遺憾」

Angelababy：無法容忍「家庭多一個人」　被爆將離婚...1歲兒是底線！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

Angelababy：無法容忍「家庭多一個人」　被爆將離婚...1歲兒是底線！

還原鈕承澤「只戴保險套」蠻幹床戲　柯奐如：我覺得自己好髒

娶了泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」…網瘋狂：超羨慕

五月天：過了今天再也沒有演唱會！　「不要留下遺憾」

搭經濟艙睡死…隔壁郁方見她驚醒「馬上叫空姐」　暖舉被推爆：人也太好

理科太太未婚就懷孕！　媽媽、老公「第一反應」果然一家人

「歷代網拍女模」幾乎都來了！　張甯兒、正方形「喝喜酒穿搭」激美

熊熊「人生第一次懇親」穿這樣！　網放大「邪惡視角」：阿兵哥暴動了

阿信「霸凌歌迷」：送妳回家！　女粉點播這2首..下秒嚇到泛淚

理科先生送「皰疹娃娃」沒人懂！　只有太太看出是「浪漫性暗示」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

五月天, 相信音樂新聞

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 放火宣布「真的剃光頭」！　4個月前立毒誓…成果公開了
  2. 小甜甜34F尬2女神！羞喊「事業線長到手機拍不滿」
  3. 他《吐槽》砲火太猛「張藝興臉沉」全播出！　網一看：真的生氣了
  4. 士杰女兒「二度燙傷」送急診　五月天阿信對他發飆：滾！
  5. 13人男團「刀群舞」氣勢炸裂　鏡頭一拉⋯舞台真的踩碎了！
  6. V出生3天就2歲！韓國年紀太難算...議員提議統一這種算法
  7. 胡歌「被爆結婚」首現身！　後台等「他」一見面緊抱…羞到耳朵紅
  8. 春風和洋蔥吵架「差點拆夥退團」　全因3字經罵「她」
  9. 揭秘五月天巡演！　「舞台有3套、50個貨櫃」才趕上搭建
  10. 五迷點梁靜茹《勇氣》瑪莎尷尬了！　阿信「直接清唱」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366