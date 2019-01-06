士杰女兒「二度燙傷」送急診　五月天阿信對他發飆：滾！

記者關韶文／台中報導

五月天《人生無限公司》6日在台中劃下句點，在最後一首歌曲《憨人》唱完前，阿信突然講了一段不為人知的故事，讓在場許多歌迷都流下感動的眼淚，「在《人生無限公司》開始前幾天，士杰（五月天和聲、技師）在陪我調音樂，但他接了通電話，發現是女兒燙傷了。」

《人生無限公司》從2017年高雄起跑，在開演前各方人馬都投入許多心力，在2017年3月17日，阿信和士杰一起討論著音樂如何調整，而士杰接了一通電話後突然臉色大變，但他不願意說出實情，直到阿信追問下，士杰才坦言女兒送了急診，「因為女兒在家中打翻了熱水，送急診到林口長庚，二度燙傷！」

▲▼五月天巡演劃下句點。（圖／相信音樂提供）

阿信一聽到這麼嚴重的事情，立刻發飆要士杰「滾！」但由於音樂調整相當複雜，士杰堅持留下來告一段落再去醫院，阿信還原當天狀況，「他一陪我弄完，我就叫他滾，他才把東西收一收去醫院。」

《人生無限公司》走過122場，阿信感謝一路協助過五月天的工作人員、粉絲，「很多人投入了生命，對很多人來說不只是巡迴，大家付出青春和生命，也有人擠出生命最後的力量來到這。這巡迴結束了，未來只要你需要五月天的時候，你只要在心裡唱著，我們約定好的旋律。」

《人生無限公司》在《憨人》歌聲中結束，士杰也從後方拿起麥克風走到台前，跟著五月天一起唱著「LA~LA~LA~」巡演正式告一個段落，雖然歌迷遲遲不肯散去，但天下無不散的筵席，期待下一次和五月天再次相聚。