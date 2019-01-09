大陸男團選秀內幕曝光！　「訓練到腳受傷」音訊全無

▲A-TEAM近期總是三缺一公開亮相。（圖／年代娛樂提供）

記者關韶文／台北報導

偶像男團A-TEAM三缺一現身1/100迷你小人療癒特展，由於團員龔言脩近期赴大陸參加《以團之名》選秀節目，商演表演全都三缺一，三人的重新組合也讓每位團員每天都練習到清晨，被問到龔言脩近況，團員則表示也都很關心他！

龔言脩赴大陸參加《以團之名》選秀節目，因為訓練過程手機被沒收，所以現在音訊全無，被問到他狀況如何，英承晞則坦言已經有一陣子沒聯繫，「有小道消息告訴我們他腳受傷了，之前還沒開始忙時，也有和他通話，後來就音訊全無了。」

▲▼A-TEAM（左起：高興、英承晞、李宇平）三缺一看展 。（圖／記者周書羽攝）

英承晞日前也曾赴大陸參加選秀節目《下一站傳奇》，被問到有沒有相關經驗可以分享，英承晞則說，「建議他不要逞強，如果真的累了不要硬練，要休息，我想他應該也是會逞強的個性所以才受傷，我那時候腿抽筋，還是繼續練，他們工作人員讓我去針灸，就比較好。」

雖然短短一個月就被淘汰，但是英承晞感謝這段時間的經驗累積，「剛錄完節目後難免有一種失落感，但接下來如果還有新的挑戰，我還是願意去闖。滿開心可以站在那樣的舞台，至少在唱主題曲時也有站過C位。」