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「玖壹壹師弟」饒舌嗆《聲林》林孟辰　蕭敬騰：太兇了！

記者關韶文／台北報導

混血兒娛樂旗下聲猛新人「艾文同學」年僅18歲，推出首波單曲《不想上課》初試啼聲後，受《聲林之王》邀請，前進擔任六強賽踢館魔王，他以新歌《Baby G》突圍應戰人氣王林孟辰，面對眼前大咖導師蕭敬騰、羅志祥、Ella、林宥嘉等明星嚴格標準，他卻不畏懼、台風穩健獲得全場導師一致好評。

►10月12日起，每週五晚間9點《ETtoday新聞雲》App首播、《ETtoday星光雲》FB粉專首映，11點「聲林之王-生存週記」。

艾文同學對戰《聲林之王》人氣選手林孟辰，演唱完後，蕭敬騰評論「唱的太兇了、要peace一點，但是以這個年紀來說，這是一個高水平的表演」， 羅志祥給予肯定「年輕人就是要有這一股衝勁，舞台上就是要表現出最好的自己，以歌曲難度來說，艾文同學的歌曲對相對來說是最高的，嘻哈不就是這樣、哪管他peace不peace。」

▲▼艾文同學。（圖／混血兒娛樂提供）

▲▼艾文同學登上《聲林》踢館。（圖／混血兒娛樂提供）

▲▼艾文同學。（圖／混血兒娛樂提供）

不同於平時演出，艾文同學第一次站上選秀節目館，他相當感謝製作單位提攜，「非常感謝製作單位給我這個機會，能來到這個節目上踢館，得到了許多評審老師的建議鼓勵。」當天現場演出獲得評審正面評價，Ella更是形容「這一段表演是目前最嗨、最帥的一段表演」，現場勝負難以定奪，最後要他們以Freestyle殊死戰。

►「聲林之王-生存週記」獨家內容，只在《ETtoday新聞雲》App播出

▲▼艾文同學。（圖／混血兒娛樂提供）

▲艾文同學對戰人氣王林孟辰。（圖／混血兒娛樂提供）

艾文同學嘻哈實力被看見，在節目上立刻被邀請參戰第二季《聲林之王》，他躍躍欲試，「如果有機會，一定會去參加第二季的，畢竟也答應蕭敬騰老師了。」混血兒娛樂則表示，目前不排斥讓艾文同學參加第二季，也為未來留下伏筆。在這次比賽獲得滿滿養分，他謙虛說，「老師們對我評語有好有壞，好的評語我會繼續保持，壞的評語我會努力改變。」也大方誇讚對手林孟辰「舞台魅力舞蹈讓我非常驚艷，他有企圖心、對自己的表演很有自信和野心，他很棒」，期待未來有機會在音樂上合作。此次參戰歌曲《Baby G》將於1月14日全面上架。

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玖壹壹, 混血兒娛樂, 聲林之王

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