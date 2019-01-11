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五月天怪獸嗆聲阿信IG！　拿證據「一句話電爆」全場笑瘋

記者關韶文／台北報導

五月天LIFE《人生無限公司》122場演唱會日前畫下完美的逗點，團長怪獸一刻不得閒，11日宣布加入《傳說對決》職業戰隊TXO擔任新精神領隊。怪獸在受訪時更對鏡頭嗆聲，「阿信IG寫職業電競選手，我要說，我才是！」

TXO是取自中文「同心」的英文TONGXIN縮寫，欲傳達不論是遊戲內或遊戲外，只有團隊的大家都能團結一心，才能創造更大的力量，而此概念也符合怪獸一直以來兄弟同心、攜手並進的精神，透露平常空閒時就愛打團戰，「比自己單打獨鬥，一起打拚的感覺，《傳說對決》是五個人玩的戰略遊戲，因為我在五個人團隊裡很久，對於五人戰略遊戲特別著迷也蠻上手的。」

▲▼五月天怪獸 TXO戰隊成立記者會。（圖／記者張一中攝）

▲▼五月天怪獸TXO戰隊成立。（圖／記者張一中攝）

▲▼五月天怪獸 TXO戰隊成立記者會。（圖／記者張一中攝）

五月天怪獸獨自出馬，笑說自己講話的量就要變成五倍，擔任隊伍的新精神領隊，對電競選手的飲食也是特別照顧，「因為我自己也有在看營養師，有時候看他們小男生，就會自己像要忍不住照顧。」為了感謝他們，怪獸也有親自邀他們一起參與台中《人生無限公司》。

被問到團體中，誰最入迷傳說對決，怪獸笑說，「通常是阿信、石頭跟我比較常玩。」被問到誰最入迷，怪獸則透露是自己和阿信，「但我們沒有到入迷啦！就是想趕快把工作做好，有空才會一起上線。」

▲▼五月天怪獸 TXO戰隊成立記者會。（圖／記者張一中攝）

▲▼五月天怪獸對鏡頭嗆聲阿信。（圖／記者張一中攝）

▲▼五月天怪獸 TXO戰隊成立記者會。（圖／記者張一中攝）

有趣的是，阿信在上海開了早餐店，怪獸表示自己並不知情，看到網路消息才知，「我總不會突然問他說，是不是要開早餐店，我們會聊音樂、最近心情，但在做什麼事情，就不會特別拿出來講。」但是話鋒一轉，怪獸聊到阿信IG寫著「職業電競選手」怪獸突然對鏡頭嗆聲，「我要跟他說，我才是！」

本來以為結束《人生無限公司》巡演後，可以休息一段時間，但怪獸一打開行事曆，發現馬上就要練團，籌備四月的演唱會。2019年4月6、7日，五月天將於大阪城Hall舉辦「Mayday 2019 Just Rock It!!!“藍 | BLUE”」演唱會。

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