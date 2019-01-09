五月天122場《人生無限》親自討論！　工作人員曝辛苦內幕

記者關韶文／台北報導

五月天《人生無限公司》122場演出畫下完美句點，巡迴結束後，不少粉絲在五版討論熱烈，紛紛分享自己看演唱會的心得，而工作人員世青也在粉絲團分享一段從未公開過的幕後祕辛。

世青現職為八三夭技師，而工作空檔時也是見習五月天演唱會，臉書寫道，「2016年秋天的某個深夜，人生無限公司還沒有開始對外開張，阿信跟阿木導演約了討論演唱會動畫電影腳本。以實習身份旁聽的我問阿信說，為什麼演唱會腳本會議要自己來開，不讓企劃協助？他笑說他的同事肉包、靆弟、南瓜也正在焦頭爛額。」

▲▼五月天跑遍122場演出。（圖／相信音樂提供）

《人生無限公司》走過122場，動畫也隨著時間修改了不少次，世青透露，「不論處理演唱會影像、聲音、製作，每個很辛苦的時刻，五月天可能有苦，但他們從來不說。當他們開口說，絕對是肯定工作人員的辛勞。抽空能有的吃泡麵和打傳說時間，反而就像他們的慶功，平凡無奇卻紮實快樂。」

▲工作人員在臉書分享心得。（圖／翻攝八豆夭世青臉書）

《人生無限公司》演唱會雖然結束，五月天以電影的方式去延續這份感動，用影像保留與歌迷的點點滴滴，415萬社員，每一位看過演唱會的人、每一位五月天的歌迷，都是電影的主演，使《人生無限公司》能夠持續營業，讓歌迷和影迷通過熟悉的方式到影院「打卡上班」，身臨其境地感受五月天演唱會的魅力與激情。前作《追夢》及《諾亞方舟》電影均獲得影迷的熱捧，收獲眾多好評。兩部電影都採用了3D拍攝技術，使用前沿科技攝像，為觀眾營造身臨其境的現場感。此次第三部電影五月天再次提高標準，五月天全員親力親為一起構想，一邊要顧忙碌的行程，一邊又要討論電影內容，處處嚴格要求，力求呈現最好的五月天和最動人的感受。

世青臉書全文：

2016年秋天的某個深夜，人生無限公司還沒有開始對外開張，阿信跟阿木導演約了討論演唱會動畫電影腳本。

以實習身份旁聽的我問阿信說，為什麼演唱會腳本會議要自己來開，不讓企劃協助？他笑說他的同事肉包、靆弟、南瓜也正在焦頭爛額（當時「後來的我們」「頑固」「好好」幾支MV都在拍攝或籌備的階段）。而這一討論就到隔天天亮，接著他就自己去必應開演唱會製作會議了（嚇傻！是不用睡覺嗎？第一次跟開會的我回家立馬倒頭睡）。

五月天人生無限公司演唱會前前後後跑了兩三年，122場。中間動畫電影不知道也隨著時間改了幾次，每次看到不一樣，心裡都默默讚嘆其中的厲害！（有時跑去仙草影像玩，都看到表情很苦的阿木導演和活力十足的阿信XD）

不論處理演唱會影像、聲音、製作，每個很辛苦的時刻，五月天可能有苦，但他們從來不說。當他們開口說，絕對是肯定工作人員的辛勞。抽空能有的吃泡麵和打傳說時間，反而就像他們的慶功，平凡無奇卻紮實快樂。

成功不是僥倖，這形容再適合不過五月天。在人生無限公司最終場結束的當晚，以為真正該慶功的時候，他們已又出發做下一件很酷的事了！

#我打醬油的觀察啦 #我打傳說的心得啦 #怎麼會有這麼神的人啊