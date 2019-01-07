「被消失」反骨頻道！　孫生公開真相：做人沒真性情就能離開了

記者潘慧中／綜合報導

「Wackyboys 反骨男孩」無厘頭風格在網路上累積不小知名度，沒想到，團員們近日在頻道中無預警「被消失」，剪接師培根坦言：「密碼是我改的，頻道是我偷的，從現在開始，我就是反骨真正的中間王。」對此，孫生在個人頻道反擊：「是時候了，真相該公諸於世了！做人如果沒有真性情，那可以離開了！」

▲▼孫生表示最近一直被問是否離團了。（圖／翻攝自YouTube／孫生來了）



培根透露不久前偷看了酷炫和呱吉的對話記錄，意外發現團長想要自己去「上班不要看」工作，讓他傻眼直呼：「有沒有搞錯啊？從以前到現在，我替你做牛做馬了多少？」他表示最受不了對方對員工的「鳥態度」，身為創團元老，連YT封面照都找不到自己的身影。

▲剪接師培根坦言偷頻道。（圖／翻攝自YouTube／WACKYBOYS 反骨男孩）



不只這樣，每次一到片場，培根便成為工具人幫成員買咖啡、買便當，「我到底是來幫你剪片還是打雜的？」此外，公司藝人都要簽全經紀約，唯獨自己他沒有被簽約，抱怨孫生跟別人簽約，「我也要六四抽啊！」

▲▼培根抱怨酷炫和孫生。（圖／翻攝自YouTube／WACKYBOYS 反骨男孩）



對於指控，孫生表示最近一直被問到是否已經單飛離團，他真的嚇一跳，回想起和酷炫一路打拼的過程，培根中途加入時，他心想：「怎麼會有這麼腦殘的剪接師？剪不好就算了，常常把我的畫面給剪掉。培根你真的是太過份！」

▲▼孫生反擊培根。（圖／翻攝自YouTube／孫生來了）



關於自行簽經紀約一事，孫生解釋多年前演出時，該經紀人剛好看中他的表演魅力，「這時候我的兄弟去哪裡了？」儘管如此，反骨依然是他的根，做人一定不能忘本，藉此喊話培根不能擅自改掉頻道密碼，「你霸佔了反骨的主頻道，一個小小的剪接師以下犯上，不好好剪接影片，整天想要拍片想紅，自己的本份卻沒做好。」但這純屬惡搞影片，粉絲看了都忍不住會心一笑。