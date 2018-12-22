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孫生：小學都吃里長便當　利菁沒忘承諾「今年來我家吃團圓飯」！

記者潘慧中／綜合報導

「Wackyboys 反骨男孩」無厘頭風格在網路上累積不小知名度，團員孫生更躍至幕前擔任《麻辣天后傳》的助理主持，表現吸引關注。主持人利菁得知他不圓滿的過去，她22日有感而發喊話：「今年就到我家吃團圓飯吧！」

▲利菁隔空向孫生喊話今年一起吃團圓飯。（圖／翻攝自Facebook／利菁 Regine、孫生- Soon）

利菁在臉書透露，上輩子或許和孫生很有緣份，一起主持節目時常會莫名被對方的單純所感動，聽到對方的身世也會莫名心疼，忍不住母愛大爆發，隔空喊話農曆年一起吃團圓飯，「用盡我所有耐性教他，希望他的小腦袋聽懂。」

▲▼孫生：小學都吃里長便當（圖／翻攝自Facebook／利菁 Regine）

▲利菁相當照顧孫生。（圖／翻攝自Facebook／利菁 Regine）

因應父親節，孫生8月曾在節目中難得提起父母親，他透露根本不知道爸爸長什麼樣子，媽媽則患有精神疾病會經常走失，因此他從小就要學會照顧自己，「小學住里長辦公室，國中住教會，高中住同學家」，小學6年都吃里長的便當、睡在里長辦公室的木椅，利菁聽了一度傷心落淚。

▲▼孫生：小學都吃里長便當（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▲利菁當初聽到孫生的身世一度傷心落淚。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

儘管利菁常在節目中嗆孫生，但關心從沒少過，結束錄影後總不忘跟對方說：「小心騎車，颱風天小心，風太大不要騎！」孫生表示，聽到的時候內心非常開心，「原來有人擔心我，因為從小到大沒有人關心我，朋友都有爸媽來接。」她當時就跟對方說：「過年來我家，你有我。」如今重提這件事，可見她從未忘記承諾，照顧後輩的溫暖舉動感動了一票網友。

利菁臉書全文：

跟這小子 莫非上輩子真有緣份
莫名其妙的被他的單純感動
聽他的身世 感到莫名的心疼
今年就到我家吃團圓飯吧！
母愛大爆發
用盡我所有耐性 教他
希望他的小腦袋 聽懂
#孫生- Soon
#伊林娛樂
#麻辣天后傳

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關鍵字

孫生, Wackyboys, 反骨男孩, 利菁

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