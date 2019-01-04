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孫安佐現身西門町被拍！　0偽裝「囚服」直接穿出門

記者潘慧中／綜合報導

孫安佐遣返回台後，經過短暫的調整休息，似乎有意成為Youtuber，常和粉絲分享生活點滴，他3日在社群網站PO出「西門町到此一遊」的照片，沒有過多偽裝直接現身街頭，身上所穿的衣服更是特別引起討論。

▲▼孫安佐現身西門町被拍！（圖／翻攝自Instagram／sun_edward_64）

▲▼孫安佐PO照高呼：「西門町到此一遊！」（圖／翻攝自Instagram／sun_edward_64）

▲▼孫安佐現身西門町被拍！（圖／翻攝自Instagram／sun_edward_64）

照片中，可以看到孫安佐頭戴黑色棒球帽、戴上招牌黑框眼鏡，儘管北部最近偏濕冷，仍然只穿著一件棕色短袖上衣，自信地彎起手臂一展粗壯線條，長期的健身成果全都一覽無遺，但他還是忍不住笑嘲自己：「眼睛看錯鏡頭了…。」

▲▼孫安佐現身西門町被拍！（圖／翻攝自Instagram／sun_edward_64）

▲孫安佐和網友互動。（圖／翻攝自Instagram／sun_edward_64）

孫安佐曬出照片不久後，有不少粉絲連忙詢問是否還在西門町，他看到後也親切回應：「不在了喔！」當然也會有不理智的留言，有網友說：「安佐你的衣服好醜，和你的肌肉不搭。」他看了不但不生氣，反而大方坦言：「這我『裡面』的衣服～」，暗指坐牢期間就是穿著這件上衣。

▲▼孫安佐現身西門町被拍！（圖／翻攝自Instagram／sun_edward_64）

▲孫安佐日前大方在七星山打卡。（圖／翻攝自Instagram／sun_edward_64）

孫安佐日前還曾透過IG打卡透露，和2名好友人在七星山上，他先是曬出一張帥氣自拍，整個人被外套、帽T等禦寒衣物包緊緊，僅露出一雙眼睛，文中寫道：「山上冷～～。」最後被目擊被孫鵬騎重機載下山，另外2名友人則是跟隨在後，3台重機一路直奔他在北投的住處。

▲孫安佐似乎有意經營YouTube。（圖／翻攝自Instagram／sun_edward_64）

事實上，孫安佐先前在美國涉嫌恐攻，被關押261天後返台。回台後，他解禁上網，在個人YouTube頻道上傳健身影片，點閱率比一般小網紅還要高，他隨後不但在留言區預告會有新影片、甚至詢問網友想看的題材類型，看似要朝「網紅」之路發展。

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孫安佐, 孫鵬, 狄鶯

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