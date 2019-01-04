除毛後腋下變粗硬「以為很正常」！　她忍1周就醫…被告知病因嚇傻

記者潘慧中／綜合報導

每年一到夏季，不少女孩會開始清除身上的毛髮，如果不小心除得太用力，隔天通常會感到刺癢，夏宇童透露有次自行除完腋毛後，跟平時一樣乾癢了一兩天，原本以為很正常，沒想到這次「癢的天數拉長」，癢了一個禮拜，忍不住想一直去抓、甚至一直做出像雞拍打翅膀的奇怪動作。

▲夏宇童當時腋下刺癢了一周，皮膚甚至變得粗硬。（圖／翻攝自YouTube／請問你是哪裡人）



夏宇童最近在《請問你是哪裡人》透露，平常有用止汗劑的習慣，怎料腋下開始乾癢後，不但止不住汗水，甚至越流越多汗，「我的腋下一直都很潮濕。」等到一個禮拜後，她開始覺得真的很不對勁，一度以為自己得皮膚癌，「我摸我的腋下皮膚完全是粗的、很硬。」

▲▼夏宇童被告知對止汗劑過敏。（圖／翻攝自YouTube／請問你是哪裡人）



仔細看還發現，腋下側邊有一條類似結痂的痕跡，卻完全沒有傷口，夏宇童連忙就醫，原本以為是除毛所致，後來才知道是對止汗劑過敏，「導致我角質層整個發炎。」詢問止汗劑用了3個月才開始癢的原因，醫生表示應該是每個人皮膚能承受的狀態不同。

▲▼夏宇童就醫前一直以為除完毛本來就會刺癢。（圖／翻攝自YouTube／請問你是哪裡人）



▲約從36：12分開始。（影／取自YouTube／請問你是哪裡人）