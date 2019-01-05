謝欣穎在家穿超辣！　衣服往上撩「蜜大腿全露」High喊：舒服～

記者潘慧中／綜合報導

謝欣穎除了忙於演藝工作，平常不忘和粉絲分享生活點滴，她5日凌晨在社群網站PO出和狗玩的自拍照，忍不住開心高喊：「舒服的週末夜～。」格外引起討論的是，清涼打扮讓不少網友狂噴鼻血：「會不會太性感了！」

▲謝欣穎發表完新年新願望後，自拍下在家中的清涼造型。（圖／翻攝自Instagram／nikki_hsieh）

照片中，可以看到謝欣穎直接帶著淡妝自拍，身穿寬鬆高領米白色毛衣，慵懶地躺在沙發上，衣服微微往上撩，隱約露出平坦小腹和條紋印花的私人衣物，不只這樣，穠纖合度的大腿線條幾乎全都入鏡，直逼大腿根部，性感程度爆表。

▲好多網友都很羨慕這隻貴賓狗。（圖／翻攝自Instagram／nikki_hsieh）



有趣的是，躺在謝欣穎肩膀上的貴賓狗露出一臉享受的表情，讓不少網友羨慕直呼：「好想當狗！」不久前，她也分享了一張剛收工的辣照，身穿灰色細肩帶小可愛，隱約露出事業線，難得小露性感，讓許多男網友眼睛為之一亮。

▲▼謝欣穎不避諱分享性感美照。（圖／翻攝自Instagram／nikki_hsieh）



謝欣穎IG全文：

舒服的週末夜～

是該醒了

回顧2018

除了自己的任性讓很多人失望

其餘大致算順利

帶著遺憾來到2019

才能時時刻刻提醒自己不要犯同樣的錯誤

新年新期許則是擁有「希望與信念」

以及家人能身心都健康