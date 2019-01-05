當服務生巧遇《棒棒堂》＆《黑澀會》！　她激動告白王子…丫頭：傻眼

記者潘慧中／綜合報導

丫頭（詹子晴）從《我愛黑澀會》出道，不但和美眉仍保有聯絡，現在和《模范棒棒堂》底迪也有一定交情，她4日和張甯兒（舊藝名筱婕）、王子（邱勝翊）、大大聚會，頓時勾起不少網友的青春回憶。

▲王子、丫頭、張甯兒和大大。（圖／翻攝自Instagram／ava112411）



照片中，可以看到王子頭戴黑色棒球帽、黑框眼鏡，身穿紫黑條紋上衣，一手靠上他肩膀的女孩就是丫頭，穿著印有卡通圖案的黑衣出席聚會，一樣戴黑帽現身的女孩是張甯兒，全黑打扮維持一貫簡約作風，畫面最右側的男生是大大，少了當年稚氣，增添幾分成熟大人味。

▲《棒棒堂》和《黑澀會》成員至今仍保持聯絡。。（圖／翻攝自Instagram／prince_pstar）



照片一上傳，立刻引來當年《我愛黑澀會》和《模范棒棒堂》的粉絲圍觀狂讚，王子笑說這是一組小時候的回憶，悄悄暗示明明有人變胖、有人變瘦，「但怎麼看照片又還好？偷修圖？」隨後Tag丫頭的帳號，讓對方氣回：「原檔輸入好嗎？」他連忙解釋：「我要說妳變瘦啊，幹嘛這麼激動？」

▲王子剛好是服務生國小時的偶像。（圖／翻攝自Instagram／ava112411）



▲王子尷尬苦笑。（圖／翻攝自Instagram／ava112411）



幾年過去仍會互虧鬥嘴，顯見彼此的好交情。值得一提的是，一行人零偽裝外出用餐時，服務生國小的偶像正好是王子，讓對方又驚又喜：「小時候覺得他超帥的，但是因為長大，所以現在口味不太一樣。」粉絲一席話讓王子尷尬苦笑，丫頭則在旁邊笑說：「登愣！傻眼！」粉絲一聽連忙接著說：「現在還是帥啦！」逗得所有人哈哈大笑。

王子IG全文：

這ㄧ組是小時候的回憶

原本想說ㄧ個變胖ㄧ個變瘦

但怎麼看照片又還好？

偷修圖？ @ava112411

#期待狼人殺局

#不要對她尖叫

#pstar

#我愛黑澀會

#模范棒棒堂

丫頭IG全文：

大大真的是我最會撩妹的男生朋友了，邱勝翊你之前的梗都偷學大大的吧

#算命的說他三年不能交女友

#但我還是想幫他徵女友

張甯兒IG全文：

真的是好久不見！

我要學狼人殺啦啦啦啦！

好像很複雜感覺

比麻將還複雜