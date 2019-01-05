ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

當服務生巧遇《棒棒堂》＆《黑澀會》！　她激動告白王子…丫頭：傻眼

記者潘慧中／綜合報導

丫頭（詹子晴）從《我愛黑澀會》出道，不但和美眉仍保有聯絡，現在和《模范棒棒堂》底迪也有一定交情，她4日和張甯兒（舊藝名筱婕）、王子（邱勝翊）、大大聚會，頓時勾起不少網友的青春回憶。

▲▼當服務生巧遇棒棒堂＆黑澀會（圖／翻攝自Instagram）

▲王子、丫頭、張甯兒和大大。（圖／翻攝自Instagram／ava112411）

照片中，可以看到王子頭戴黑色棒球帽、黑框眼鏡，身穿紫黑條紋上衣，一手靠上他肩膀的女孩就是丫頭，穿著印有卡通圖案的黑衣出席聚會，一樣戴黑帽現身的女孩是張甯兒，全黑打扮維持一貫簡約作風，畫面最右側的男生是大大，少了當年稚氣，增添幾分成熟大人味。

▲▼當服務生巧遇棒棒堂＆黑澀會（圖／翻攝自Instagram）

▲《棒棒堂》和《黑澀會》成員至今仍保持聯絡。。（圖／翻攝自Instagram／prince_pstar）

照片一上傳，立刻引來當年《我愛黑澀會》和《模范棒棒堂》的粉絲圍觀狂讚，王子笑說這是一組小時候的回憶，悄悄暗示明明有人變胖、有人變瘦，「但怎麼看照片又還好？偷修圖？」隨後Tag丫頭的帳號，讓對方氣回：「原檔輸入好嗎？」他連忙解釋：「我要說妳變瘦啊，幹嘛這麼激動？」

▲▼當服務生巧遇棒棒堂＆黑澀會（圖／翻攝自Instagram）

▲王子剛好是服務生國小時的偶像。（圖／翻攝自Instagram／ava112411）

▲▼當服務生巧遇棒棒堂＆黑澀會（圖／翻攝自Instagram）

▲王子尷尬苦笑。（圖／翻攝自Instagram／ava112411）

幾年過去仍會互虧鬥嘴，顯見彼此的好交情。值得一提的是，一行人零偽裝外出用餐時，服務生國小的偶像正好是王子，讓對方又驚又喜：「小時候覺得他超帥的，但是因為長大，所以現在口味不太一樣。」粉絲一席話讓王子尷尬苦笑，丫頭則在旁邊笑說：「登愣！傻眼！」粉絲一聽連忙接著說：「現在還是帥啦！」逗得所有人哈哈大笑。

王子IG全文：

這ㄧ組是小時候的回憶
原本想說ㄧ個變胖ㄧ個變瘦
但怎麼看照片又還好？
偷修圖？ @ava112411
#期待狼人殺局
#不要對她尖叫
#pstar
#我愛黑澀會
#模范棒棒堂

丫頭IG全文：

大大真的是我最會撩妹的男生朋友了，邱勝翊你之前的梗都偷學大大的吧
#算命的說他三年不能交女友
#但我還是想幫他徵女友

張甯兒IG全文：

真的是好久不見！
我要學狼人殺啦啦啦啦！
好像很複雜感覺
比麻將還複雜

鄧紫棋再創百萬紀錄....超狂　連美國YouTube總部都關注

推薦閱讀

39歲熟女想懷孕…要求「1個月調好身體」！　吳明珠一句話戳破盲點

除毛後腋下變粗硬「以為很正常」！　她忍1周就醫…被告知病因嚇傻

兒子滿3個月「根本迷你張震嶽」！　爸基因太強「五官神複製」

糗！站媽面前「沒被認出」　蘿莉塔暴肥16Kg「臉腫如肉包」舊照曝光

孫安佐現身西門町被拍！　0偽裝「囚服」直接穿出門

老婆產後痛哭「身旁放紅色藥丸」崩潰了　浩子驚醒「1年後結紮」！

林志玲7年堅持做一件事！　被笑「沒人扛得起」：這是我存在的意義

子瑜「絕對領域全露」拜年！　辣照「直逼腿根」掌鏡者曝光…網傻眼

雙男神現身生日趴！　夏語心PO害羞同框照…網驚：原來你們熟

應采兒挺肚被拍！　陳小春High喊「關鍵字」網驚喊：二寶要來了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

白冰冰40年前「超正開腿辣照」曝光！　對比周子瑜…網服了：真的有像

《黑澀會》斯亞生日趴熱舞「掉出東、西半球」　眾星狂歡畫面曝光

Gail《漂向北方》中文饒舌一字不漏　哈林聽到變臉

吳孟達認與周星馳「友情消失」　17年沒合作：現在老死不相往來的感覺

大飛暗戀楊晨熙10多年：我是她粉絲！　「終於娶到偶像」愛情故事甜炸

《歌手2019》公開外籍歌手！　背景起底126萬人驚呆：絕對是黑馬

周杰倫1家4口出遊！小周周、Romeo餵動物超萌　奶音喊昆凌：媽咪～

孫協志接送小14歲《黑澀會》女星！　離婚4年爆曖昧情…他出面回應

糗！站媽面前「沒被認出」　蘿莉塔暴肥16Kg「臉腫如肉包」舊照曝光

五月天合唱完幫催婚！　羅志祥神回「我手長了很多繭」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

丫頭, 詹子晴, 我愛黑澀會, 黑澀會, 張甯兒, 王子, 邱勝翊, 大大

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 當服務生巧遇《棒棒堂》＆《黑澀會》！　她激動告白王子…丫頭：傻眼
  2. 獨家／陳零九「半夜爆哭」過4年　堅定：續約滾石再5年！
  3. 吳謹言「卸妝素顏照」曝光！初戀臉白到發光　人群中一秒認出
  4. 孕肚比隋棠小！女星掀衣炫平坦小腹：我8個月了　Sandy傻眼「怎麼可能」
  5. 林依晨《花不棄》乞丐裝超童顏！搭小鮮肉張彬彬「無違和」
  6. 吳汶芳、王笠人「黑白配」　站在一起變成OREO餅乾！
  7. 周杰倫1家4口出遊！小周周、Romeo餵動物超萌　奶音喊昆凌：媽咪～
  8. 《延禧》舒妃生日趴現「大咖男神」！　嫻妃佘詩曼也來了
  9. 蕭敬騰久違現身《聲林》直播！　「2個字」讓網友全high了
  10. 這數字太狂！《聲林之王》破9萬人同時看直播

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366