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兒子剛出生4天「我好無助」！　阿緯老婆「升格2寶媽」吐心聲

記者潘慧中／綜合報導

阿緯（劉峻緯）結婚2年多，2016年底迎來女兒「錢錢」，2019年元旦更迎來寶貝兒子，全家沉浸於喜悅當中。但妻子豆豆4日難過透露，產後最難受的並非身體上的不適，而是因為女兒的眼淚，「我覺得好傷心，好無助。」

▲▼阿緯老婆「升格2寶媽」吐心聲（圖／翻攝自Facebook／錢²是情人）

▲阿緯最近升格一家四口。（圖／翻攝自Facebook／錢²是情人）

阿緯老婆靜養了幾天，她4日在臉書透露生下兒子後，身材走樣、身體不舒服、擠奶不順都不是最難受的事情，而是因為必須待在月子中心多休息，少了和大女兒相處的時間，「晚上也都托長輩代爲照顧沒跟我住……。」

▲▼阿緯老婆「升格2寶媽」吐心聲（圖／翻攝自Facebook／錢²是情人）

▲阿緯老婆現在最在意的不是身材走樣。（圖／翻攝自Facebook／錢²是情人）

女兒每次一要離開就哭得很傷心，阿緯老婆看了也無能為力，除了傷心難過，她真的不知如何是好，「好想她……。」曬出一張女兒躲在樹後面和她玩的萌照，引來不少媽媽網友留言加油打氣。

▲▼阿緯老婆「升格2寶媽」吐心聲（圖／翻攝自Facebook／錢²是情人）

▲阿緯老婆很思念女兒。（圖／翻攝自Facebook／錢²是情人）

阿緯在2019年第一天迎來家庭新成員，豆豆日前透過Instagram發文報喜，「弟弟來報到了！」她透露，這次沒有吃到什麼苦，便順順地生下二胎，「弟弟還是豬隊友親手接生的，錢錢也跟弟弟也有了第一次的接觸，非常小心體貼，100分的姐姐，一切都是很特別的經驗，很美好的一天。」

錢²是情人臉書全文：

生下弟弟後最讓我難受的不是面對走樣的身材、身體的不適、擠奶的不順........
而是因爲在月子中心要多休息，減少了和錢錢相處的時間，晚上也都托長輩代爲照顧沒跟我住.....
每次要離開她都哭得好傷心，我也覺得好傷心，好無助，好想她.......

單親辣媽與12歲兒每周共浴一次　「習慣女生胴體就不會偷看影片」

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關鍵字

阿緯, 劉峻緯, 錢錢, 豆豆

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