「歷代網拍女模」幾乎都來了！　張甯兒、正方形「喝喜酒穿搭」激美

記者潘慧中／綜合報導

平面模特兒MEI MEI（謝若梅）日前曬出婚紗側拍照，5日正式舉辦婚禮，不少知名網拍女模和部落客幾乎都到場祝福，可比、花猴、妞妞、葉羿君、安琪、張甯兒、《大學生了沒》正方形（鄭婕彤）和Twinko成員可青現身喝喜酒，宛如一場同樂會。

▲▼許多網拍女模和部落客都到場祝福。（圖／翻攝自Instagram／ke_ching422）



可青6日凌晨在Instagram曝光一系列喝喜酒現場照，可以看到她身穿白色露肩洋裝，紅腰帶繫出腰身，搭配過膝馬靴拉高比例。張甯兒頭戴黑色貝蕾帽，黑上衣搭配黑白格紋褲，帥氣又不失甜美。

▲▼女模們喝喜酒穿搭引起關注。（圖／翻攝自Instagram／ke_ching422）



婚禮現場氣氛超High，可青透露第一次參加全場都是老戰友的婚禮，「真的好開心！一場婚禮下來 聲音也啞了。」看到好姊妹MEI MEI找到幸福，真的很為對方開心，「一看到妹妹進場也忍不住哭了！好感動，一定要幸福喔，愛妳。」

▲婚禮現場宛如同樂會。（圖／翻攝自Instagram／ke_ching422、yehyiyi.jaline）



MEI MEI不久前無預警宣布喜訊，據了解老公是知名網美餐廳的老闆，對方年紀40歲，2017年4月男方在臉書大方認愛，雖然相差15歲，仍對她相當疼愛，小倆口去年聖誕節登記結婚，而她也已經懷了4個月的身孕，婚紗照跳脫一般公主式剪裁的蓬裙婚紗，優雅又性感。

▲MEI MEI正式舉辦婚禮。（圖／翻攝自Instagram／yehyiyi.jaline）



可青IG全文：

恭喜 @meimei0707 找到疼她愛她的人 真的超級為他開心！一看到妹妹進場也忍不住哭了！好感動 一定要幸福喔愛妳

第一次參加幾乎全場都是昔日戰友的婚禮 真的好開心！一場婚禮下來 聲音也啞了 怎麼能那麼嗨