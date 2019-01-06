丫頭「翹臀還在，男友就在」！　王子秒吐槽：幹嘛po甯兒照片

記者潘慧中／綜合報導

丫頭（詹子晴）和前警政署署長王卓鈞長子王惟立（William）復合後，越愛越大方，她5日在社群網站PO出翹臀、鉛筆腿近拍照，慶幸高呼：「還好翹臀還在，男友就在！」卻意外釣出好友王子（邱勝翊）搞笑吐槽：「妳幹嘛po甯兒的照片？！」

▲丫頭透露最近胖了一圈。（圖／翻攝自Instagram／ava112411）



照片中，可以看到丫頭單穿黑色高腰貼腿褲，從平坦小腹、翹臀一路往下看到纖細美腿，S曲線令人稱羨，但她透露從澳門回台後，照片上所看到的細腿已經消失，「胖到無極限了。」

▲丫頭慶幸美腿雖然消失，但翹臀還在。（圖／翻攝自Instagram／ava112411）



只能自我安慰至少翹臀還在，丫頭透露會開始乖乖穿壓力褲，「讓線條美美的。」看到有網友肯定屁股真的很翹，她則是笑回：「男人愛翹臀呀！」但好友王子反而跑來吐槽她偷PO張甯兒的照片，氣得她連說了2次：「是我是我好嗎？！」

▲丫頭和王子、網友互動。（圖／翻攝自Instagram／ava112411）



事實上，丫頭過去與王惟立感情備受關注，2013年被拍到在暗巷熱吻男方後，戀情才就此曝光，她當時提到早將男友認定為互訂終身的對象，已經和男方家長見面、吃過飯，也誇讚「王爸」王卓鈞對自己很好，覺得很幸福，甚至不排除婚後退出演藝圈、專心當人妻。

▲丫頭復合王惟立獲得許多祝福。（圖／翻攝自Facebook／丫頭詹子晴、Instagram／jiechang）



豈料，這段甜蜜戀情，卻突然在2016年一度按下暫停鍵，事隔2年，丫頭坦言歡慶30歲生日時，才又開始與王惟立重新談復合，期間還被目擊男方開車來接她下班，互動十分親密，她透露分手2年的那段時間仍彼此相愛，後來才驚覺命中注定就是他了。

丫頭IG全文：



澳門回來後，這雙腿就走失了

還好翹臀還在，男友就在

真的胖到無極限了

一定要乖乖穿的壓力褲

讓線條美美的