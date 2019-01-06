還原鈕承澤「只戴保險套」蠻幹床戲　柯奐如：我覺得自己好髒

記者潘慧中／綜合報導

鈕承澤被挖出2007年讓柯奐如全裸拍了5小時床戲，留下揮之不去的陰影。柯奐如忍了10多年，日前決定打破沉默，但為了不落入「我就是受害者」的單一看法，並讓男方理解到當時對她造成的深遠影響，她6日清晨還原拍攝始末，希望大眾藉此了解造成傷害的形式不只一種。

▲鈕承澤。（圖／記者李毓康攝）



柯奐如表示2007年在路邊接到鈕承澤親自打來的邀請電話時，心情非常興奮，但是進了劇組後，對於該如何拍攝該場「發生關係」的床戲，除了有「背面到背部」的具體共識，拍攝細節完全沒有討論，「我也不好意思再問，我想對方那麼有經驗，一切應該會沒有問題，跟著對方走便是。」

拍攝當下，為了呈現最完美的畫面、身體沒有留有痕跡，柯奐如全身只貼了胸貼就上場，鈕承澤只使用了保險套、並告訴她不會放進去，「我相信對方是想令我安心，但其實這句話不需要說。」

按照劇本需求完成拍攝的當下，柯奐如沒有特別的感覺，然而回家洗澡時，觸碰到自己身體的那一刻，幾小時前的記憶全都回來了，「和對方過於親密的體膚接觸、那溫度、感受、記憶，全面向我襲來。」頓時覺得自己很髒、想拼命洗掉相關記憶和觸感。

▲柯奐如。（圖／翻攝自Facebook／柯奐如 Ke Huan-Ru）



「我發抖，我不知道該怎麼向最親密的男友說清楚自己在片場經歷了什麼，我不知道該怎麼幫助自己能好過一點。」柯奐如透露當晚唯一想到的解決辦法，就是請男友和自己發生關係，「粗暴一點也無所謂，我希望能藉此覆蓋掉對方在我身上、腦中的記憶…。」

柯奐如表示據聞後期剪接時，剪接室特意掛上窗簾、以現在的版本問世，內心除了感謝，但也不禁疑惑若最後能以這樣的形式呈現，「那當初真的有必要付出如此多來完成嗎…？那對我的心理來說，是二次傷害…。」

鈕承澤當時身兼導演和男主角，所以拍攝過程中，當柯奐如對於男方的觸碰感到不舒服時，「作為演員，是無法主動喊停的…在現場，已無其他人，其權利在您之上。」對方事後雖然反覆道歉，卻又告訴她「應該來個如何拍床戲的座談會，我不敢相信自己聽到的。我感到快要錯亂…。」後來若在活動見到對方，只能自行走避，「我感覺我是那做錯事的人。」

▲鈕承澤當年否認逼迫柯奐如。（圖／記者湯興漢攝）



如果時光能倒流，柯奐如希望鈕承澤能再確定一次「那場床戲那樣拍的必要性」，她希望對方能提出其他的方式完成拍攝，「這樣其實是蠻幹的過程下，真的能達到您希望的結果嗎？」如果是要用文字表達當時發生的事情，她表示「我被應該要保護我的人，沒有保護到、且傷害了」應該是最接近的文字。

柯奐如臉書全文：

（文長，慎入。）

上篇文章發表後，有另位男演員訊息問我：

『請問你在描述的，是我們劇組嗎…？』

『啊！不是誒！不會吧…？難道…？』

『嗯，我們劇組也有相同情形…而且是監製、導演、工作人員一起拿手機拍監視器的畫面…覺得很不舒服…』

我除了透過自己的文章，把這樣的狀況表達出來之外，理解其實自己影響的很有限。想請問，有沒有什麼管道，能讓遇到不適情況的工作人員，感到有安全感的表達空間之外，

還能讓這個情況，得到某種強力的約束的呢？

我們並不想造成劇組的麻煩，

只是希望被尊重，請問有什麼更有效的方式呢？

接續上篇分享的文章。

在對外公開後，我也會感到擔憂，除了對自己的，還有擔心是否給工作上的夥伴，帶來了麻煩。之前恰逢新戲的宣傳，十二月中我的態度還以不談論此事為原則。公開後，我趕緊訊息給某電視台的行銷宣傳，十分擔心影響了對方的信譽，沒想到，竟然得到這樣的答覆：『完全不會！個人支持妳所有決定！』『是對的事情就該做！支持！』並安慰我『產業裡很多人都是有意識的。』竟是對方反過來安慰我…

心裡難以形容對這位工作夥伴的感激，以及她讓我看到，對這個產業，或許還是可以抱持一些信心的。

父母親的態度，此時也好重要。每當有可能令爸媽在意的新聞曝光，第一件事不是先安適自己，而是直奔老家，確認爸媽的感受。去年金馬獎，導演胡波的母親在台上的模樣，令我告訴自己，一定要幫爸媽照顧好我們自己。我好，爸媽就好。

這回，那聳動標題的報導又再出來時，我先是回老家，問他們還好嗎？（十一年前，因此篇報導，他們非常不好。）

爸爸說，我們都退休了，沒關係，不會遇到人問，妳放心。

此時發覺，父母堅強，做子女的就能夠堅強。

感到安心的同時，也覺得因為自己的工作性質，

好對不起爸媽…

後來我跟爸爸談及我公開表達態度一事。

爸爸不是一個擅於表達自己的人。

他竟然和我說：『你知道自己這麼做的原因就好，要有信念！這麼做，有得有失，有失有得，我相信妳一定想過，但得失，其實也難一概而論。』

沒想到爸爸竟然那麼有力量，我抑制住快掉下的眼淚…

之後，開始走上清創傷口道路，除了書寫、你們的聆聽、分享，給我很大的幫助之外，我還聽從了內在，去做了兩件事。

事後想想，那其實很冒險，但，對那時的心理狀態，已無其它更好的選擇（我不想再逃避）。

當時相信如果那麼做，會讓自己更有安全感、對這個世界，

能更信任一些。而事後，也證實了，那對我來說是有效的。

有關第一件事，當事人希望保留在我們之間，所以我不便談，但想和對方誠摯地說，很感謝你願意給我們這個機會，那真的讓我願意相信多數人仍是有判斷力、且富有同理心的。

對於他人質疑你的，我相信你。

有關第二件，十一年前，那篇扭曲的報導出來後，有一位自稱是受對方委託的女性長輩打給我，目的是想探詢我接下還會有什麼舉動。那件事讓我一直有很深的感受、印象，感覺到被女性長輩壓迫。我思考既然感到困擾多年，何不再做個確認，若不是事實，便能從受壓迫的感受中解脫，也在自己記憶、印象裡，還給對方清白，不再抱持誤解。

於是我訊息了對方，在表達來意後，對方篤定地回覆，當時她並沒有受託打電話給我。我選擇相信。讓事情放下。接著對方翻出那年扭曲的報導，我一貫的回覆，沒有被逼、沒有全裸，對方回覆：『那還好嘛！那跟Me too 沒有關係嘛～』、

『那當時發生了什麼事？』

我感受到被勉強，被質疑，被訕笑，

感受到疼痛指數瞬間升高，將要爆錶。

我以最後僅有的一絲理性、力氣，告訴對方：『我覺得這樣的回應，是不妥的，在您完全不了解對方經歷過了什麼的情形下。』

我知道自己快要昏厥，我禮貌地感謝對方，離開了聊天室。

退出對話後，腦子只不斷重複出現三個大字『活下去！』『活下去！』不斷大口呼吸換氣不知過多久，才逐漸緩過來。

我還是要鄭重地說，謝謝這位女性陪伴我釐清當年的懷疑，讓我對周遭能保有一些安全感。很感謝妳願意和我對話。

但是透過此次對話，也理解到，我們還是會有機會面對這樣方式回應我們痛苦的人，而且，大眾對於造成受傷的情況，仍在一個狹隘的想像裡。一定要『被逼』才會受傷嗎？沒有『被逼』，就不會造成受傷？

一位女朋友提供我另種思考：或許這位女性長輩，在緊張、不知道怎麼面對的情形下，想試圖以一種輕鬆的方式來化解、鼓勵我。是，也有可能。若是如此，感謝妳，但我的頻率，離那樣可以輕鬆談論的頻率，可能真的還有很大段的距離，很不好意思..

有句話，『當上帝關了一扇窗，必定打開另一扇窗』，當關上了和這位女性長輩的對話後，下一秒，便見『不再沈默』的作者陳潔晧先生來訊息…

感到十分意外！不可思議！

向陳先生道謝過他給我的啓發後，向他請益：『性侵，只等於對方的性器、其他身體部位的侵入嗎？』

他回覆我：『那是大家普遍的誤會，性侵的形式是包含各種種類的。很多兒童被性侵的經驗，都屬於性剝削。意即即使沒有身體接觸，也可造成性侵害的創傷。例如：要求兒童觀賞成人性交，或要求兒童作為成人性觀賞的對象。

用『性暴力』是符合很多女性成人受害經驗的形容。在家庭或工作領域，利用權勢或威嚇的方式進行性暴力是普遍的受暴經驗。』

同時他用標題『韋恩斯坦，我生命中的惡魔』文章為例。分享：『好萊塢電影圈也是充斥對女性的性暴力。指控韋恩斯坦的人非常多，每個人的立場不同，呈現的角度也不同。』

他繼續說：『一般來說，十六歲以上，若沒有真正侵入的行為，法律上我們比較難以定義為『性侵』。『性暴力』應該是屬於比較廣義受害者經驗的形容，也比較有討論的空間。在WiKi上對性暴力的定義：WHO對性暴力的定義包括但不僅指強姦，該強姦定義以人類的陰莖、其他身體部位，或其他物體以物理的方式強行插入女陰或肛門。性暴力是一種有目的的行動，其目的往往是希望造成受害者的污辱、並削弱對方的尊嚴。而當社會大眾以異樣眼光看待性暴力的受害者時，會造成更大的恐懼，這也是性暴力的目的之一。』

我非常感謝陳先生和我的分享，收穫極大。對我來說，要把自己的體驗，找到所謂的定義、名詞，只為了讓大眾好快速瞭解，是非常辛苦的。就如陳先生所說，傷害包含了各種形式。而語言本身，是有限制的。不舒服就是不舒服了…

最後，我願意談一談，當時自己經歷了什麼。

這是經過多日以來，不斷地向內在確認的結果。

願意談，是因為我不希望讓大家落入黑白分明、二分法，

我就是受害者這樣單一的看法、討論當中。

我不願意扮演那樣的角色，

我希望一切回歸到真實。

我也希望藉由討論當時的狀況，讓大家有所借鏡，

不要重蹈覆轍。

我也希望大家從我的例子瞭解，傷害的造成，有各種的形式。

我也希望，對方能從我用盡力氣揭開自己的同時，

理解到自己當時對他人造成的深遠影響。

我相信，除了大家的關懷之外，我能靠自己的力量再站起來。

我不知道以下是否會令閱讀者感到不適，請斟酌自身的情況，

再決定是否閱讀。

2007年的某一晚，我接到了對方親自打來的邀請電話，對方具知名度、擁有豐富經歷、且也是演員出身。我還記得自己在路邊接到電話時，眼神發亮、臉頰發燙、心情興奮的難以形容的熱切心情。

但是進組後，對於要如何拍攝那一場戲，除了有唯一、具體的共識就是背面到背部這件事之外，至於到時彼此要怎麼做，或如何拍攝，絲毫沒有討論。我也不好意思再問，我想對方那麼有經驗，一切應該會沒有問題，跟著對方走便是。

當時我對自己有過高的期許，內心希望通過這次的拍攝，自己能達到自我要求的標準。

我因為過於為畫面設想、身體不希望留有痕跡，全身僅貼了胸貼，就上場，而對方僅使用了保險套。對方還告訴我，他不會放進去。我相信對方是想令我安心，但其實這句話不需要說。

我們按照劇本的需求，拍攝了『發生關係』的場面。

因有劇照師在場，我相信正面拍攝的照片定有不妥，

我在一女性朋友陪伴下，

（報導說由媽媽透過黑道出面）和劇照師討論、

由劇照師刪除了不適當的照片。

拍攝完成當下，我沒有感到特別的感覺。回到家後，洗澡時，在觸碰到自己身體的時候，數小時前，拍攝時，和對方過於親密的體膚接觸、那溫度、感受、記憶，全面向我襲來。

當時我覺得自己好髒，我拼命地想洗掉那觸感、那記憶，所有的一切。我發抖，我不知道該怎麼向最親密的男友說清楚自己在片場經歷了了什麼，我不知道該怎麼幫助自己能好過一點，那晚，我唯一想到的方式，就是請男友和我發生關係，甚至粗暴一點也無所謂，我希望能藉此覆蓋掉對方在我身上、腦中的記憶…

過了兩天、仍無法平靜。我已經無法以言語，說出自己發生什麼了，只能以紙筆寫下，向朋友求助…

我聽說後期剪接時，剪接室特意掛上了窗簾、最後以現在的版本問市，我很感謝最後這樣的處理，但，也會不禁令我閃過：若影片其實是可以以這樣的形式呈現，那當初真的有必要付出如此多來完成嗎…？那對我的心理來說，是二次傷害…

因對方是導演、同時是男主角，當拍攝在進行時，我感受到對方觸碰到令我感到不舒服之處。作為演員，是無法主動喊停的。

我理解在這個片的主題下，您有必要擔任男主角，但，當演員之間，發生了這樣需要去好好處理、調解的情況時，在現場，已無其他人，其權利在您之上。導演的權利、責任，是副導或其他人無法取代您，去執行、或承擔的，任何人都無法。

當您身兼了導演、男主角時，您跟我道歉，在沒有第三者在您權利之上，作為中間人的時候，我只能被迫的接受這樣的處理方式，和您的道歉（在前篇已提及，在道歉之後，緊接是一連串不理性的字眼，不禁懷疑，這道歉，真是自省過後，由衷的道歉嗎？

過一陣子，您又來道歉，再告訴我，應該來個如何拍床戲的座談會，我不敢相信自己聽到的。我感到快要錯亂…

後來只要是和電影相關的活動，只要看到您，明明那還有我想走近打聲招呼的、我的朋友，我只能自行選擇走避。把自己隱蔽。我感覺我是那做錯事的人。

以上…，就是當時的情況…。

那場床戲，所有和自己的選擇有關的，我無知的部分，

我負起應負起的責任。

但是，若時光能倒回，能讓我再回到當初的那一刻…

我想說….

導演…我好希望當時的你，能保護我…

您是我在現場，能依靠的人…

因為我相信您比我有經驗，

我相信您會幫助我…

我多麼希望，您能幫我設想，

再確定一次，那場床戲那樣拍的必要性，

在現場，您能來告訴我，妳不用付出這麼多，

您可以藉由您的經驗，確切地告訴我，

我是有選擇的，我不必如此…

您有其他的方式，同樣能完成當時的拍攝…

我有很多的希望，但全都破滅了…

想請教您，

您在為達自己的目的過程中，是否忽略了一些一樣重要的事？

您是否只關照到了自己？

當您眼裡只有自己時，是很難有空間去感受到其他人的。

這樣其實是蠻幹的過程下，

真的能達到您希望的結果嗎？

這其中是否有需要再思考的地方呢？

我想借用一位網友的話：『身為創作者，不只是帶大家進入虛構的世界，更重要的是，戲完了，還要帶著大家完整的走出來。』

您在狀態穩定時，對演員的幫助，是感受的到，

我相信在您心中，仍有對自己的期許…

有關對這件事的全部回應，寫到這。

找了好多天，

想找到文字表達自己當時發生何事，好像最接近的是，

『我被應該要保護我的人，沒有保護到、且傷害了。』

我在思考寫出自己的經歷時，仍有一絲恐懼，

是否有人會覺得我『不潔』，

我只希望，大家能如常的與我相處，

如常，不多一分，不減一分。

我真的好感謝，在這段期間，在我身邊，所有的小船的陪伴，是你們豐富了我，是眾人的力量，給予我勇氣好好凝視、穿越，接下來的，該靠我自己。

我也謝謝媒體朋友們的理解、體諒，給予我空間安靜的面對，且從不主動問起當時發生了什麼事，尊重我的心理狀態。

非常謝謝你們。

我也要向你們坦誠，在我發現媒體會引用我的負面文字之後，我隱蔽了自己的身心不適情況，所有可能令人感到負面、擔憂的文字。

我想謝謝十一年前，那時曾接住我、給我幫助的

家人、所有朋友…

當時如果沒有你們，我無法行走至今，

便沒有機會好好凝視，有機會穿越這一切。

在揭開這些陳年傷痕、以及現在聽聞到的負面例子時，

可能也讓一些圈內的朋友，感到不適…我能理解…

我也和你一樣，不希望大眾對影視圈的印象是其差無比的。

我對我們的環境，是有期許的，是和你一樣在意的。

借一位導演的話，「就算這個產業沒有提升有形的收入，至少要給人尊嚴及安全。」

最後，感謝每一位願意閱讀完的朋友，

感謝你們這陣子給予我的陪伴…真的，

深深感謝…