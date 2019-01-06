王陽明「880萬限量賓士跑車」獨寵蔡詩芸！　結婚3周年禮物超狂

娛樂中心／綜合報導

王陽明與蔡詩芸堪稱是演藝圈最閃夫妻檔，分手8年復合，短短4個月內就決定結婚，一轉眼兩人已經結婚3年，不但感情越來越甜蜜，甚至越來越寵老婆，為了慶祝周年紀念日，他送上賓士全球限量的C63 Black Series「AMG黑系列」跑車，每輛售價880萬元起跳。

▲▼王陽明和蔡詩芸已經結婚3年了。（圖／翻攝自Instagram／dizzydizzo）



王陽明向《蘋果日報》透露禮物的價錢並非重點，這純粹是自己的一份心意，更珍貴的是妻子這些年來一直陪伴身邊的時光。蔡詩芸收到這份大禮開心表示，跑車的流線外型讓她很有安全感，但她坦言假如天天開的話，有時候上下車腰都會很痠。

▲▼王陽明和蔡詩芸都很熱愛車。（圖／翻攝自Instagram／dizzydizzo）



事實上，王陽明曾坦言以前的自己很自私、沒有太多責任感，直到了31、32歲時「突然就醒了」，直到再次與蔡詩芸相遇復合，才發現「當真正愛上一個人，會想要了解對方的感受，願意為對方去改變」，印證了爸爸曾說過的話，「男人一旦時間到了，自己就會調整、走上軌道。」

蔡詩芸曾表示和老公王陽明各有工作要忙，婚後聚在一起的時間不多，老公有時候拍戲會有長達3、4個月的時間不在身邊，去年底身體出狀況時，對方剛好在外地拍戲，但她不會去吵、不打電話、不視訊，一兩個禮拜才一通電話，甚至是有重要的事才會連絡，給對方完全的信任，也尊重並珍惜兩人的關係，心理上反而變得更加緊密。

▲王陽明和蔡詩芸婚後越愛越甜蜜。（圖／翻攝自Instagram／dizzydizzo）



結婚3年鮮少傳過懷胎喜訊，蔡詩芸曾語帶保留地說，這是他們夫妻間的隱私，但她坦承2017年底開始，身體出現一些狀況，目前仍在調身體，「我覺得我們一起都很堅強面對。」對於懷下一代，她持順其自然的態度，希望外界不要給他們更多壓力。