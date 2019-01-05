《大學生》小優「凸肚孕味」照曝光！　「就要生了」結果超展開

記者潘慧中／綜合報導

小優（游振宜）自節目《大學生了沒》出道，常和粉絲分享生活點滴，讓網友驚訝的是，她4日無預警在社群網站PO出「凸肚孕味」近拍照，並著名「請問這是懷孕幾個月？」直到仔細看完內文，所有人都忍不住會心一笑。

▲小優身材非常火辣。（圖／翻攝自Instagram／irisxbloomy）



照片中，可以看到小優頭戴米白貝蕾帽，身穿印花黑色雪紡洋裝，搭配杏色背心呼應及踝靴，襯托出纖細的小腿線條，但是一個轉身的動作，意外拍下疑似有孕的大肚畫面，釣出好友茵茵道賀：「我等當乾媽！」她也煞有其事地回：「那妳要教她一字馬。」

▲▼小優被拍出大肚照。（圖／翻攝自Instagram／irisxbloomy）



然而，小優其實沒有懷孕，她哭笑不得地透露，找朋友拍照真的要謹慎，「沒懷孕也被拍成懷孕，你看看，這根本就要生了！」但已經嚇到部分網友差點要說恭喜，她則開玩笑回：「記得來喝喜酒。」

▲▼小優和網友互動。（圖／翻攝自Instagram／irisxbloomy）



不過，有部分網友留言指出：「明明就是妳衣服和姿勢的問題」，似乎不應該怪在攝影師頭上，但是她PO出另一張照片做為對比表示：「兩張也差太多了吧！我都要去照超音波了。」

▲小優當天穿搭偏寬鬆。（圖／翻攝自Instagram／irisxbloomy）



小優IG全文：

2019年找朋友拍照真的要審選

沒懷孕也被拍成懷孕

#你看看

#這根本就要生了