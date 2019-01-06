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家寧瀏海剪短了！　Andy親自操刀「結果出爐」：很《還珠》的感覺

記者劉宜庭／綜合報導

情侶檔網紅家寧和Andy老師組成「眾量級 CROWD」，兩人常分享情侶間互整趣事，以及各種男女間相處的爆笑點滴。近來，她透過IG投票功能，統計出粉絲們希望由Andy來幫她剪瀏海，沒想到2人果真實現粉絲心願，全新短瀏海造型，也大獲好評。

▲家寧剪瀏海。（圖／翻攝自家寧臉書）

▲家寧剪瀏海。（圖／翻攝自家寧臉書）

▲家寧剪瀏海。（圖／翻攝自家寧臉書）

▲家寧過去大多頂著中分長瀏海。（圖／翻攝自家寧臉書）

家寧過去大多頂著中分長瀏海入鏡，近來她猶豫著要不要把瀏海剪短，最後決定交給網友投法，最後結果出爐，有67%的人希望她剪瀏海，在另外一次的投票中，也有53%的人希望交由Andy親手操刀。

▲家寧剪瀏海。（圖／翻攝自YouTube／眾量級CROWD）

▲家寧剪瀏海。（圖／翻攝自YouTube／眾量級CROWD）

▲Andy親手操刀幫家寧剪瀏海。（圖／翻攝自YouTube／眾量級CROWD）

於是，家寧果真讓Andy擔任設計師，不過為了「以策安全」，2人前往一家髮廊進行修剪，為的就是以防萬一、可以隨時補救。剪髮的過程中，她面露緊張，頻頻要Andy小心一點，不要剪太多，忍不住崩潰喊：「早知道就不要投票了！」Andy剪完後，一度笑說「很《還珠格格》的感覺」。不過幸好成果出爐後，一旁的專業髮型設計師點頭誇讚，認為對一般沒學過剪髮的人來說，已經有70分，「我覺得可以欸。」

▲家寧剪瀏海。（圖／翻攝自YouTube／眾量級CROWD）

▲Andy剪髮成果獲設計師肯定。（圖／翻攝自YouTube／眾量級CROWD）

▲家寧剪瀏海。（圖／翻攝自YouTube／眾量級CROWD）

▲設計師事後仍幫家寧稍微修剪。（圖／翻攝自YouTube／眾量級CROWD）

事後，設計師仍幫家寧稍微修剪，空氣瀏海新髮型才真正完成。其實，家寧早在上個月中，就曬出剪短瀏海的自拍美照，新髮型大獲網友好評，不少人紛紛留言激讚，「好美」、「很可以」、「這樣比之前更美」、「家寧什麼髮型都好看」，在網路上掀起熱烈討論。

▲家寧剪瀏海。（圖／翻攝自家寧臉書）

▲家寧新髮型廣受好評。（圖／翻攝自家寧臉書）

▼Andy親手操刀幫家寧剪瀏海。（影片／取自YouTube／眾量級CROWD，如遭刪除請見諒）

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關鍵字

眾量級, 家寧, Andy, 眾量級 CROWD

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