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黃子韜遭狗咬傷出血！　PO文嘆「好累」粉絲超心疼

記者劉宜庭／綜合報導

大陸藝人黃子韜（Tao）說話直接，時而糊塗又對工作全心投入的反差魅力，吸引廣大粉絲支持。他常透過社群網站分享生活點滴，除了原先就飼養的愛犬Kandy，最近家中又多了新成員－－狗狗「藍隕」，沒想到6日卻傳出意外，他不小心被藍隕咬傷出血，讓不少粉絲心疼不已。

▲黃子韜遭愛犬「藍隕」咬傷出血。（圖／翻攝自黃子韜微博）

▲黃子韜近來新養了一隻愛犬「藍隕」。（圖／翻攝自黃子韜微博）

▲黃子韜遭愛犬「藍隕」咬傷出血。（圖／翻攝自黃子韜微博）

▲黃子韜原本就有養Kandy。（圖／翻攝自黃子韜微博）

黃子韜6日透露，一早起床時，原本想餵藍隕一個零食後，打算繼續補眠，沒想到下秒卻發生意外，「餵到最後一點渣渣的時候被藍隕誤咬傷出血了…。」他除了在文中附上無奈笑哭的表情符號，同時也透露，自己人正在排隊打狂犬疫苗，忍不住無奈嘆，「…好累。」

▲黃子韜遭愛犬「藍隕」咬傷出血。（圖／翻攝自黃子韜微博）

▲黃子韜遭愛犬「藍隕」咬傷出血。（圖／翻攝自黃子韜微博）

事實上，黃子韜原本就養了一隻愛犬Kandy，直到2個多禮拜前，他宣布家中來了新成員，並曬出一系列狗狗萌照寫道，「大家好，我是藍隕，今年2個月了，我的生日是10月4日，Kandy的妹妹喔，以後請大家多多關照，愛你們麼麼噠。」

▲黃子韜遭愛犬「藍隕」咬傷出血。（圖／翻攝自黃子韜微博）

▲黃子韜對「藍隕」十分寵愛。（圖／翻攝自黃子韜微博）

也因為如此，黃子韜近來除了拍戲，還要忙著照顧藍隕，「我把自己的時間都給她了，感情越來越深越來越愛，越來越習慣她在我身邊。」因為藍隕剛出生沒多久，仍會在家中大小便，導致他不但睡不好，甚至因為難耐臭味，一度搬到客廳沙發睡，他笑說，「累沒關係，但是我從來沒聞到過那麼臭的屎，我真的好想哭。」

儘管如此，黃子韜對於藍隕的寵愛依舊不減，他日前也向愛犬喊話，「我相信未來某一天你一定會讓我驕傲的，每次訓練我都太心疼了但是沒辦法我必須要狠下心我很難受，爸爸愛你藍隕，我們一起長大，以後幹什麼都在一起。」如今又因為照顧藍隕不小心被咬傷，讓不少粉絲超心疼、紛紛留言提醒，「小心一點啊嗚嗚」、「要小心照顧好自己」。

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關鍵字

黃子韜, Tao, Kandy, Candy, 藍隕

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