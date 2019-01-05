翻出17年前「絕版瞎趴神機」！　大元「小粉紅」狂勾回憶…網：時代眼淚

記者劉宜庭／綜合報導

還記得當年的PHS嗎？女團Popu Lady成員大元（林盈臻）常在社群網站分享生活點滴，近來翻出17年前的絕版機，畫面一曝光，立刻勾起大票網友當年心中回憶，在網路上掀起一陣熱烈討論。

▲大元常透過社群網站分享生活點滴。（圖／翻攝自大元Instagram）



大元外型甜美，常透過社群網站，分享一系列自拍美照，以及工作、生活等日常點滴。她5日透過Instagram發文，開心寫道：「翻到我將近17年前的小粉紅PHS。」畫面中，她拿著如今已經絕版的手機，忍不住驚嘆好復古，當時拿著這隻手機時，更是可以用「瞎趴」來形容。

大元笑說，「現在小朋友一定不懂，只有7年級生知道。」照片曝光後，立刻勾起大票網友心中回憶，不少人紛紛留言驚嘆，「哇！這個應該是年代久遠了吧」、「God！我懂欸」、「我也有」、「我有兩隻還有強波器」、「好有回憶」、「時代的眼淚」。

▲大元翻出17年前PHS手機，勾起大票網友中心回憶。（圖／翻攝自大元Instagram）

大眾電信是台灣唯一採用個人手持式電話系統（PHS）的行動電話業務提供者，然而隨著PHS逐漸沒落，大眾電信也已於2014年底宣告破產，並於2015年3月31日正式走入歷史，停止服務。