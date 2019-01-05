ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

翻出17年前「絕版瞎趴神機」！　大元「小粉紅」狂勾回憶…網：時代眼淚

記者劉宜庭／綜合報導

還記得當年的PHS嗎？女團Popu Lady成員大元（林盈臻）常在社群網站分享生活點滴，近來翻出17年前的絕版機，畫面一曝光，立刻勾起大票網友當年心中回憶，在網路上掀起一陣熱烈討論。

▲大元翻出17年前PHS手機。（圖／翻攝自大元Instagram）

▲大元翻出17年前PHS手機。（圖／翻攝自大元Instagram）

▲大元常透過社群網站分享生活點滴。（圖／翻攝自大元Instagram）

大元外型甜美，常透過社群網站，分享一系列自拍美照，以及工作、生活等日常點滴。她5日透過Instagram發文，開心寫道：「翻到我將近17年前的小粉紅PHS。」畫面中，她拿著如今已經絕版的手機，忍不住驚嘆好復古，當時拿著這隻手機時，更是可以用「瞎趴」來形容。

大元笑說，「現在小朋友一定不懂，只有7年級生知道。」照片曝光後，立刻勾起大票網友心中回憶，不少人紛紛留言驚嘆，「哇！這個應該是年代久遠了吧」、「God！我懂欸」、「我也有」、「我有兩隻還有強波器」、「好有回憶」、「時代的眼淚」。

▲大元翻出17年前PHS手機。（圖／翻攝自大元Instagram）

▲大元翻出17年前PHS手機，勾起大票網友中心回憶。（圖／翻攝自大元Instagram）

大眾電信是台灣唯一採用個人手持式電話系統（PHS）的行動電話業務提供者，然而隨著PHS逐漸沒落，大眾電信也已於2014年底宣告破產，並於2015年3月31日正式走入歷史，停止服務。

推薦閱讀

快訊／阿緯百億老婆生下二胎！　他親手接生「元旦寶寶」

具惠善耳下1cm短髮激美！　神逆齡「根本女高中生」驚豔50萬人

瘋傳「范冰冰私生子」范丞丞硬起來提告！　曝「關鍵證據」法院判決出爐

《黑澀會》斯亞生日趴熱舞「掉出東、西半球」　眾星狂歡畫面曝光

伊萊妹撞頭緊急送醫　媽淚流滿面：害怕她有腦震盪

男友帶女生回家瞎扯「家庭式餐廳」　網美一問弟弟…驚覺同時被綠！

劉在錫2個月前出題「和藝人交往過？」　Jennie一聽完…摀嘴笑了！

孫協志接送小14歲《黑澀會》女星！　離婚4年爆曖昧情…他出面回應

周慧敏結婚10周年曬照放閃！　倪震「憔悴暴瘦」網驚認不出

孫儷新技能＋1！　清空娃娃機「投幣3次」get…網跪求夾娃密技

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

娶了泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」…網瘋狂：超羨慕

郁方「上億財產全捐孤兒院」！　3兒女一毛都拿不到：別肖想父母的錢

交往到結婚9年了！陳乃榮爆：從沒看過琳恩OO

熊熊「人生第一次懇親」穿這樣！　網放大「邪惡視角」：阿兵哥暴動了

五月天演唱會「鄉民女神」坐台下！點唱「骨灰級神曲」阿信傻了

孕肚比隋棠小！女星掀衣炫平坦小腹：我8個月了　Sandy傻眼「怎麼可能」

JENNIE爆出戀情後首露面！BLACKPINK拍照全僵在台上

張立東：想妳想到「瘦」不了！　接送Albee范乙霏「車內互動」全被看光

《水行俠》踢出10強！溫子仁開砲奧斯卡評審：真他X恥辱

白冰冰40年前「超正開腿辣照」曝光！　對比周子瑜…網服了：真的有像

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

PHS, Popu Lady, 大元, 林盈臻, 大眾電信

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 小S外套脫落「裡面穿這樣」！　高清照特寫…網服了：只有妳能駕馭
  2. 許維恩「2019年新髮型」曝光了！　首曬彩色辮子頭…網狂讚帥
  3. 雷／《阿爾罕》恩師賞他2巴掌！玄彬成背叛者　絕望擁吻朴信惠
  4. 《聲林》見面會擠爆千人　許莉潔「有一種悲傷」超催淚
  5. 王心凌8分鐘「17首經典串燒」　王少偉重現《愛你》RAP
  6. 翻出17年前「絕版瞎趴神機」！　大元「小粉紅」狂勾回憶…網：時代眼淚
  7. 1個月前分手遭爆劈腿史！暴哭割腕送醫　Naomi出院神反轉「跟男友復合了」
  8. 暌違7年《戀愛達人》來了！小S「透視內衣」合體羅志祥
  9. 《狗奴人生》狂獲5項影帝！改編自震驚義大利「養狗人」真實血案
  10. 女友開口：借我一百萬！《大時代》男星拿空白支票任她填

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366