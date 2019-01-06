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女童猛盯咖啡廳「帥哥店員」　爸狂揮手「我在這裡…」慘被無視

記者劉宜庭／綜合報導

南韓綜藝節目《Coffee Friends》4日首播，演員柳演錫與孫浩俊在濟州島開設咖啡廳，並找來崔智友、梁世宗當店員，超高顏值驚豔觀眾，就連在現場用餐的女童，也被帥氣店員吸引，讓一旁的爸爸連忙揮手喊，「看爸爸啊，爸爸在這裡…。」

▲羅PD新韓綜太浪費顏質！一通電話男偶像跑來傻眼。（圖／翻攝自YouTube／tvN）

▲柳演錫與孫浩俊演出羅PD團隊新韓綜《Coffee Friends》。（圖／翻攝自YouTube／tvN）

早午餐咖啡廳正式開張第一天，由柳演錫負責掌廚，孫浩俊擔任咖啡師，崔智友和梁世宗則分別負責點餐和廚房助手，雖然一開始有些生疏，但在準備餐點和招呼客人的過程中，4人都十分用心專住。

▲《Coffee Friends》女童猛盯帥店員，爸狂揮手：我在這。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲《Coffee Friends》4日播出開張第一天的過程。（圖／翻攝自愛奇藝）

有趣的是，其中有一組客人，是小夫妻帶著女兒來用餐，一看見咖啡廳帥哥店員，爸爸也忍不住和愛女笑說，「叔叔們好帥啊。」沒想到才剛說完，女兒看見一旁的梁世宗向她打招呼，臉上立刻露出開心笑容，眼睛更是直盯著梁世宗，甚至專注到直接無視爸爸的呼喚。

▲《Coffee Friends》女童猛盯帥店員，爸狂揮手：我在這。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲《Coffee Friends》女童猛盯帥店員，爸狂揮手：我在這。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲梁世宗和女童打招呼。（圖／翻攝自愛奇藝）

一旁的爸爸試圖拉回女兒的注意力，頻頻揮手喊，「智妍啊，看爸爸啊，智妍啊，爸爸在這裡，智妍啊，爸爸在這裡，喂～爸爸在這裡，看這裡…智妍智妍！爸爸在這裡呢…。」沒想到經過一連串的努力，女兒還是一眼都沒看他，無奈笑說，「哇，直接把身體轉過去了…。」一旁的老婆看在眼裡，也忍不住笑了出來，這段畫面也讓不少觀眾會心一笑，掀起熱議。

▲《Coffee Friends》女童猛盯帥店員，爸狂揮手：我在這。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲《Coffee Friends》女童猛盯帥店員，爸狂揮手：我在這。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲《Coffee Friends》女童猛盯帥店員，爸狂揮手：我在這。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲女兒對著梁世宗笑，爸爸完全被無視。（圖／翻攝自愛奇藝）

《Coffee Friends》是南韓王牌節目製作人羅䁐錫（羅PD）團隊繼《一日三餐》、《尹食堂》後，推出的全新綜藝，他擔任創意總監，並由羅PD團隊的朴熙妍PD擔任導演。朴導演表示，節目發想其實是來自柳演錫與孫浩俊長達1年的公益送暖活動，他們之前就開著行動咖啡車四處提供飲料，消費者可以自由出價購買，善款再捐贈給需要的人，而柳演錫、孫浩俊與Baro也因為拍攝過《花樣青春》結下兄弟情，如今也再度回歸羅PD團隊製作綜藝。

▲羅PD新韓綜太浪費顏質！一通電話男偶像跑來傻眼。（圖／翻攝自YouTube／tvN）

▲允浩與Baro義氣相挺跑來洗碗。（圖／翻攝自YouTube／tvN）

除了找來崔智友、梁世宗當店員，在日前釋出的預告中，東方神起的允浩，還有B1A4的Baro，也將驚喜登場，2人被分配要穿圍裙、戴手套，窩在廚房裡面洗碗，令粉絲笑說也太浪費顏質了。另外，在《太陽的後裔》飾演邪惡的工廠廠長而知名的演員趙在允，也將會參與拍攝，超強陣容增添許多看點，掀起討論。

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關鍵字

Coffee Friends, 柳演錫, 孫浩俊, 崔智友, 梁世宗

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