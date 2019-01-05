小S外套脫落「裡面穿這樣」！　高清照特寫…網服了：只有妳能駕馭

記者劉宜庭／綜合報導

女星小S（徐熙娣）作風大膽又親民，私底下也十分幽默風趣，深獲網友喜愛。她5日現身台視《2019超級巨星紅白藝能大賞》，穿著一身「透視內衣」及彩虹大衣驚喜登場，嗨翻全場，事後她曬出高清近照，分享大衣滑落後，裡頭的性感穿搭，渾身散發出逼人氣勢，辣度破表！

▲小S與羅志祥合唱《戀愛達人》。（圖／台視提供）



小S於5日登上《紅白》，和羅志祥（小豬）合唱《戀愛達人》，這也是雙方睽違6、7年後，再次演唱該首經典合唱曲。下台後，她當晚不忘透過社群網站，分享當天表演時的穿搭。畫面中，她將彩虹外套掀開，陸出裡頭激短牛仔褲，至於所謂的「透視內衣」，從近距離的角度看，才看出其實裡頭隔了一層膚色肉胎衣，才會呈現出透視的視覺感。

火辣穿搭一曝光，小S臉書貼文立刻湧入大票粉絲留言激讚，「也太辣了吧」、「只有妳能駕馭」、「你一出現，現場都快瘋了！超美超性感的啦」、「夭壽美的」、「天啊～～這宇宙有比妳更時髦的巨星嗎？」意外在網路上掀起熱烈討論。

▲小S結束《紅白》表演後曬照。（圖／翻攝自Facebook／小S 徐熙娣）



事實上，小S登上《2019超級巨星紅白藝能大賞》前，就連主辦方許多工作人員原先都不知情，不少人都驚訝不已。活動上，她指著主持人黃子佼表示：「你說，我今天來是為了誰，還不是你半夜傳簡訊騷擾我，問我今年《紅白》要不要來，你承不承認這一段！」說到這，小S一個沒站穩差點跌倒，打趣地說：「好丟臉，我要回家！」