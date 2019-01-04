伊萊妹撞頭緊急送醫　媽淚流滿面：害怕她有腦震盪

記者劉宜庭／綜合報導

男娃伊萊（池東澤）是台、美、英3國混血兒，年紀小小就已是人氣模特兒，長相可愛又是個暖男，日前迎來可愛妹妹「伊菲」後，他也經常做出寵妹舉動，融化大票網友的心。沒想到，伊萊媽近來透露，前陣子伊菲不小心撞到頭送醫掛急診，所幸檢查結果並無大礙，如今傷口也已經好了許多。

▲伊萊媽透露女兒日前不小心撞到頭。（圖／翻攝自Instagram／anniechih82）

伊萊媽日前迎接2019年時，曬出一張全家福，告別2018，當時她透露，其實早在2個禮拜前，出生約10個月、還不滿1歲的女兒伊菲意外撞傷頭，「當下除了擔心她的外傷也害怕她有腦震盪，以為當下自己很鎮定，直到在急診室聽到醫生說：『媽媽，妳不要哭了～。』我才知道原來我一直淚流滿面。」

所幸，伊萊媽透露，如今伊菲傷口已經好了許多，檢查結果沒有腦震盪，醫生也表示應該不會留疤，要大家不用太過擔心。近來，她曬出伊菲吃零食的影片，畫面中伊菲額頭貼著大片膠布，伊萊媽也表示，「頭上的大膠布是怕她抓傷口，（她傷口很小，只是因為大膠布比較黏才用）大家不要擔心。」

▲伊菲目前傷口已經好很多了。（圖／翻攝自Instagram／felicitykewley）



【伊萊媽全文】

＃伊萊 ＃伊菲 ＃我們這伊家

其實前兩周伊菲撞傷頭了

當下除了擔心她的外傷也害怕她有腦震盪

以為當下自己很鎮定

直到在急診室聽到醫生說：

「媽媽，妳不要哭了～」

我才知道原來我一直淚流滿面

不過大家不要擔心

她現在傷口好很多了

沒有腦震盪

醫生也說應該不會留疤

總歸來說2018是一個很棒的一年

伊菲來到我們的生活

讓我們成為快樂的一家四口

今天就要跟2018說拜拜

就用今天拍的全家福

祝福大家都快樂的迎接2019

在新的一年心想事成萬事如意

最重要的是一定要身體健康

愛你們也謝謝你們一直陪在身邊

＃elijahkewley ＃felicitykewley ＃happy2019