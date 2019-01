1歲Romeo抽高「厭世臉」神複製周杰倫！　跑車照撩妹…基因太強大

記者劉宜庭/綜合報導

藝人周杰倫趁著跨年期間,回老婆昆凌的娘家澳洲度假,每天帶著女兒小周周(Hathaway)、兒子Romeo四處看,享受天倫之樂。5日晚間,他更是曬出兒子的一系列「撩妹帥照」,愛子站在跑車旁的帥氣模樣,被形容簡直和他一模一樣,引來粉絲狂讚基因太強大啦!

▲周杰倫與昆凌婚後育有一對兒女Hathaway、Romeo。(圖/翻攝自周杰倫、昆凌Instagram)



周杰倫5日透過Instagram發文,打卡人在澳洲布里斯本,同時一連曬出3張Romeo的帥照,文中,他更開玩笑模擬起兒子的撩妹台詞,「Any pretty girl wants to take a ride?(有漂亮女孩想要搭便車嗎?)」

畫面中,年僅1歲多的Romeo戴著墨鏡,頭髮全都梳向右側,搭配襯衫和寬褲,整個人看起來十分嘻哈,與過去相比,看起來也抽高了不少,再加上臉上的酷帥厭世表情,一手扶著旁邊的紅色敞篷跑車,讓小小年紀的他,就渾身散發出巨星般的氣勢,萌翻眾人。

▲Romeo一身嘻哈穿搭被讚超帥。(圖/翻攝自周杰倫Instagram)



周杰倫曬出Romeo全身帥照後,短短約3小時,就吸引近20萬人按讚,不少粉絲也紛紛留言激讚,「太有型了」、「好潮喔」、「長大了還得了」、「超級像周董」、「有其父必有其子啊」、「跟爸爸一樣酷」、「高顏質基因」、「那個嘴巴醬子厭世可愛」,還有不少女網友開玩笑說,「姐姐可以等你長大」,在網路上掀起一陣熱議。

▲Romeo酷帥厭世臉激似老爸周杰倫。(圖/翻攝自周杰倫Instagram)