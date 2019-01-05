ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

1歲Romeo抽高「厭世臉」神複製周杰倫！　跑車照撩妹…基因太強大

記者劉宜庭／綜合報導

藝人周杰倫趁著跨年期間，回老婆昆凌的娘家澳洲度假，每天帶著女兒小周周（Hathaway）、兒子Romeo四處看，享受天倫之樂。5日晚間，他更是曬出兒子的一系列「撩妹帥照」，愛子站在跑車旁的帥氣模樣，被形容簡直和他一模一樣，引來粉絲狂讚基因太強大啦！

▲Romeo抽高「厭世臉」神複製周杰倫。（圖／翻攝自周杰倫Instagram）

▲▼1歲Romeo抽高「逼近小周周」！（圖／翻攝自Instagram／hannah_quinlivan）

▲周杰倫與昆凌婚後育有一對兒女Hathaway、Romeo。（圖／翻攝自周杰倫、昆凌Instagram）

周杰倫5日透過Instagram發文，打卡人在澳洲布里斯本，同時一連曬出3張Romeo的帥照，文中，他更開玩笑模擬起兒子的撩妹台詞，「Any pretty girl wants to take a ride？（有漂亮女孩想要搭便車嗎？）」

畫面中，年僅1歲多的Romeo戴著墨鏡，頭髮全都梳向右側，搭配襯衫和寬褲，整個人看起來十分嘻哈，與過去相比，看起來也抽高了不少，再加上臉上的酷帥厭世表情，一手扶著旁邊的紅色敞篷跑車，讓小小年紀的他，就渾身散發出巨星般的氣勢，萌翻眾人。

▲Romeo抽高「厭世臉」神複製周杰倫。（圖／翻攝自周杰倫Instagram）

▲Romeo抽高「厭世臉」神複製周杰倫。（圖／翻攝自周杰倫Instagram）

▲Romeo一身嘻哈穿搭被讚超帥。（圖／翻攝自周杰倫Instagram）

周杰倫曬出Romeo全身帥照後，短短約3小時，就吸引近20萬人按讚，不少粉絲也紛紛留言激讚，「太有型了」、「好潮喔」、「長大了還得了」、「超級像周董」、「有其父必有其子啊」、「跟爸爸一樣酷」、「高顏質基因」、「那個嘴巴醬子厭世可愛」，還有不少女網友開玩笑說，「姐姐可以等你長大」，在網路上掀起一陣熱議。

▲Romeo抽高「厭世臉」神複製周杰倫。（圖／翻攝自周杰倫Instagram）

▲Romeo酷帥厭世臉激似老爸周杰倫。（圖／翻攝自周杰倫Instagram）

小哈被欺負嚇得縮在桌底　汪姐氣炸「肉身扛起」阿金報仇

推薦閱讀

孫儷新技能＋1！　清空娃娃機「投幣3次」get…網跪求夾娃密技

瘋傳「范冰冰私生子」范丞丞硬起來提告！　曝「關鍵證據」法院判決出爐

周慧敏結婚10周年曬照放閃！　倪震「憔悴暴瘦」網驚認不出

小S外套脫落「裡面穿這樣」！　高清照特寫…網服了：只有妳能駕馭

伊萊妹撞頭緊急送醫　媽淚流滿面：害怕她有腦震盪

男友帶女生回家瞎扯「家庭式餐廳」　網美一問弟弟…驚覺同時被綠！

《黑澀會》斯亞生日趴熱舞「掉出東、西半球」　眾星狂歡畫面曝光

翻出17年前「絕版瞎趴神機」！　大元「小粉紅」狂勾回憶…網：時代眼淚

孫協志接送小14歲《黑澀會》女星！　離婚4年爆曖昧情…他出面回應

具惠善耳下1cm短髮激美！　神逆齡「根本女高中生」驚豔50萬人

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

娶了泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」…網瘋狂：超羨慕

郁方「上億財產全捐孤兒院」！　3兒女一毛都拿不到：別肖想父母的錢

交往到結婚9年了！陳乃榮爆：從沒看過琳恩OO

熊熊「人生第一次懇親」穿這樣！　網放大「邪惡視角」：阿兵哥暴動了

五月天演唱會「鄉民女神」坐台下！點唱「骨灰級神曲」阿信傻了

孕肚比隋棠小！女星掀衣炫平坦小腹：我8個月了　Sandy傻眼「怎麼可能」

JENNIE爆出戀情後首露面！BLACKPINK拍照全僵在台上

張立東：想妳想到「瘦」不了！　接送Albee范乙霏「車內互動」全被看光

搭經濟艙睡死…隔壁郁方見她驚醒「馬上叫空姐」　暖舉被推爆：人也太好

《水行俠》踢出10強！溫子仁開砲奧斯卡評審：真他X恥辱

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

周杰倫, 昆凌, 周董, Hannah, 小周周, Romeo

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 推特公開賣EXO個資「車牌、住址都買得到」！伯賢看不下去回應了
  2. 吳宗憲為鹿希派破例登《紅白》：很不幸，憲哥跟他爸同人
  3. 《知否》台詞語病超多！網嘲「氣死國文老師」　導演認錯
  4. D社無法跟拍TWICE戀愛？　韓Youtuber揭開「多賢驚人天賦」
  5. 小S外套脫落「裡面穿這樣」！　高清照特寫…網服了：只有妳能駕馭
  6. 許維恩「2019年新髮型」曝光了！　首曬彩色辮子頭…網狂讚帥
  7. 雷／《阿爾罕》恩師賞他2巴掌！玄彬成背叛者　絕望擁吻朴信惠
  8. 《聲林》見面會擠爆千人　許莉潔「有一種悲傷」超催淚
  9. 王心凌8分鐘「17首經典串燒」　王少偉重現《愛你》RAP
  10. 翻出17年前「絕版瞎趴神機」！　大元「小粉紅」狂勾回憶…網：時代眼淚

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366