1歲Romeo抽高「厭世臉」神複製周杰倫！　跑車照撩妹…基因太強大

記者劉宜庭／綜合報導

藝人周杰倫趁著跨年期間，回老婆昆凌的娘家澳洲度假，每天帶著女兒小周周（Hathaway）、兒子Romeo四處看，享受天倫之樂。5日晚間，他更是曬出兒子的一系列「撩妹帥照」，愛子站在跑車旁的帥氣模樣，被形容簡直和他一模一樣，引來粉絲狂讚基因太強大啦！

▲周杰倫與昆凌婚後育有一對兒女Hathaway、Romeo。（圖／翻攝自周杰倫、昆凌Instagram）



周杰倫5日透過Instagram發文，打卡人在澳洲布里斯本，同時一連曬出3張Romeo的帥照，文中，他更開玩笑模擬起兒子的撩妹台詞，「Any pretty girl wants to take a ride？（有漂亮女孩想要搭便車嗎？）」

畫面中，年僅1歲多的Romeo戴著墨鏡，頭髮全都梳向右側，搭配襯衫和寬褲，整個人看起來十分嘻哈，與過去相比，看起來也抽高了不少，再加上臉上的酷帥厭世表情，一手扶著旁邊的紅色敞篷跑車，讓小小年紀的他，就渾身散發出巨星般的氣勢，萌翻眾人。

▲Romeo一身嘻哈穿搭被讚超帥。（圖／翻攝自周杰倫Instagram）



周杰倫曬出Romeo全身帥照後，短短約3小時，就吸引近20萬人按讚，不少粉絲也紛紛留言激讚，「太有型了」、「好潮喔」、「長大了還得了」、「超級像周董」、「有其父必有其子啊」、「跟爸爸一樣酷」、「高顏質基因」、「那個嘴巴醬子厭世可愛」，還有不少女網友開玩笑說，「姐姐可以等你長大」，在網路上掀起一陣熱議。

▲Romeo酷帥厭世臉激似老爸周杰倫。（圖／翻攝自周杰倫Instagram）